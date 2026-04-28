El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptaría la última propuesta presentada por Irán para avanzar hacia una salida del conflicto en Medio Oriente.

Según trascendió desde la Casa Blanca, el planteo iraní incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, pero deja para una etapa posterior las negociaciones sobre su programa nuclear.

Trump analizó la propuesta junto a sus principales asesores de seguridad nacional durante una reunión realizada el lunes por la tarde en la Sala de Crisis de la Casa Blanca.

Tras ese encuentro, funcionarios estadounidenses indicaron a medios de ese país que es poco probable que el mandatario acepte la iniciativa. En Washington sostienen que cualquier acuerdo debe garantizar que Teherán no avance en el desarrollo de un arma nuclear.

En esa línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la propuesta iraní “es mejor” de lo esperado, aunque remarcó que el punto central sigue siendo impedir que Irán tenga capacidad nuclear militar.