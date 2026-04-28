Este martes 28 de abril comenzó con una temperatura de 9,7°C en Villa Cañás, bajo un cielo mayormente nublado y condiciones de calma en el viento, según datos del Servicio Hidrográfico Naval.

La humedad se ubica en el 77%, con una presión atmosférica de 1004.1 hPa y una visibilidad de 10 kilómetros. El sol salió a las 7:39 y se espera su puesta a las 18:28.

Durante la jornada, el tiempo se mantendrá parcialmente nublado en todas sus franjas, sin probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 21°C.

El viento soplará leve desde el sector norte, con velocidades entre 13 y 22 km/h, lo que contribuirá a mantener condiciones estables.

En cuanto al pronóstico extendido, se anticipa una semana sin lluvias y con temperaturas moderadas. Las máximas oscilarán entre los 18°C y 23°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 6°C y 13°C.