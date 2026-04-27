La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Dirección de Cultura, inauguró una muestra de arte vinculada al universo ferroviario en el Centro Cultural de la ciudad.

La propuesta cuenta con la participación de la artista invitada Olga Elisei junto a otros exponentes locales, quienes presentan pinturas, fotografías, dibujos y objetos que abordan distintas miradas sobre el tren y su impacto en la región.

Según indicaron desde el área organizadora, este tipo de iniciativas buscan generar espacios para la difusión del arte local y promover el encuentro de la comunidad con distintas expresiones culturales.

En este marco, tras la apertura de la exposición se llevó adelante la proyección del documental La zorra y la pampa, dirigido por Leandro Rovere e Ignacio Sánchez Ordoñez. El film sigue el recorrido de dos cineastas que construyen una zorra ferroviaria para atravesar la pampa húmeda, en un contexto donde el tren de pasajeros dejó de funcionar.

La muestra permanecerá abierta durante tres semanas y podrá visitarse de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en el Centro Cultural. Desde el Municipio destacaron la participación de artistas y vecinos en esta propuesta cultural.