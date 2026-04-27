Arrancó la colonia para adultos mayores en Villa Cañás

Unos 50 participantes ya disfrutan de actividades recreativas y deportivas en el club Sportsman, en una iniciativa conjunta entre el municipio y PAMI.
 
Villa Cañás27/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La colonia para adultos mayores comenzó a funcionar en Villa Cañás, en el marco de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, y la Agencia local de PAMI.

Las actividades se desarrollan en las instalaciones del club Sportsman, donde alrededor de 50 personas participan de distintas propuestas orientadas al bienestar integral. Entre las opciones disponibles se incluyen clases de aquagym, natación y espacios recreativos con juegos y dinámicas grupales.

cielo-parana-nublado-frio-otonoLunes frío en Villa Cañás con cielo parcialmente nublado

Según indicaron desde el municipio, la iniciativa apunta a generar un ámbito de encuentro que favorezca la actividad física, el acompañamiento emocional y la socialización entre los adultos mayores.

En este sentido, destacaron que este tipo de programas contribuyen a mejorar la calidad de vida, al mismo tiempo que fortalecen vínculos y promueven hábitos saludables en la comunidad.

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