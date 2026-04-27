La colonia para adultos mayores comenzó a funcionar en Villa Cañás, en el marco de un trabajo conjunto entre la Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, y la Agencia local de PAMI.

Las actividades se desarrollan en las instalaciones del club Sportsman, donde alrededor de 50 personas participan de distintas propuestas orientadas al bienestar integral. Entre las opciones disponibles se incluyen clases de aquagym, natación y espacios recreativos con juegos y dinámicas grupales.

Según indicaron desde el municipio, la iniciativa apunta a generar un ámbito de encuentro que favorezca la actividad física, el acompañamiento emocional y la socialización entre los adultos mayores.

En este sentido, destacaron que este tipo de programas contribuyen a mejorar la calidad de vida, al mismo tiempo que fortalecen vínculos y promueven hábitos saludables en la comunidad.