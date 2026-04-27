Irán presentó una nueva propuesta de paz a Estados Unidos a través de mediadores de Pakistán, en un intento por destrabar las negociaciones y reducir la tensión en la región. El planteo incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio energético global.

Según revelaron fuentes citadas por el medio Axios, la iniciativa busca avanzar en un acuerdo inicial sin abordar de inmediato el conflicto por el programa nuclear iraní. En este sentido, las discusiones sobre el enriquecimiento de uranio quedarían postergadas para una etapa posterior.

De acuerdo con la información difundida, el objetivo de Teherán es superar las diferencias internas dentro de su propio liderazgo respecto al alcance de las concesiones nucleares. Este escenario había frenado las negociaciones en las últimas semanas.

Por otro lado, la propuesta podría generar tensiones en Washington, ya que limitaría el margen de presión del presidente Donald Trump para exigir la reducción del programa nuclear iraní como condición para avanzar en un acuerdo más amplio.

En este contexto, se prevé que el mandatario estadounidense mantenga una reunión clave con su equipo de seguridad nacional y política exterior para analizar los próximos pasos frente a la iniciativa iraní.