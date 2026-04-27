La Liga Venadense de Fútbol completó la séptima fecha en sus dos categorías principales, dejando un panorama más claro en la lucha por los primeros puestos tanto en Primera División A como en la Primera B.

En la máxima categoría, Sportivo Carmelense se mantiene como líder con 19 puntos luego de imponerse por 1 a 0 ante Peñarol. El equipo sostiene su regularidad en el torneo y logró consolidarse en lo más alto de la tabla. Por detrás aparece Studebaker, que igualó sin goles frente a Racing Club y quedó como escolta con 14 unidades.

Además, Teodelina FBC venció 2 a 0 a Sportivo Sarmiento y se posiciona en el tercer lugar con 13 puntos, mientras que Juventud Pueyrredón también sumó de a tres tras superar a Jorge Newbery de Venado Tuerto por 1 a 0. Sportivo Rivadavia, por su parte, derrotó a Deportivo San Jorge y se mantiene en la zona media-alta de la tabla.

Otros resultados de la fecha incluyen la victoria de Atlético Elortondo sobre General Belgrano y el triunfo de Unión y Cultura ante Juventud Unida. San Martín tuvo jornada libre.

En la Primera División B, la competencia se divide en dos zonas con líderes definidos. En la Zona 1, Central Argentino continúa con puntaje ideal tras vencer a Matienzo y lidera con 21 puntos, seguido por Centenario que también ganó su compromiso. Sportivo Sancti Spíritu completa el podio.

En la Zona 2, Ciudad Nueva se mantiene en la cima con 18 puntos luego de un partido con alta cantidad de goles frente a Sportivo Avellaneda. Sportivo María Teresa y Sportivo Avellaneda aparecen como principales perseguidores, mientras que otros equipos buscan acercarse en la tabla.

En este marco, la próxima fecha presenta encuentros que podrían influir directamente en la pelea por los primeros puestos. En Primera A se destacan los cruces entre Racing Club y Juventud Pueyrredón, así como Jorge Newbery frente al líder Sportivo Carmelense. También será relevante el duelo entre Deportivo San Jorge y Teodelina FBC.

En la Primera B, sobresalen los enfrentamientos entre Central Argentino y Centenario en la Zona 1, y Sportivo María Teresa frente a Ciudad Nueva en la Zona 2, ambos partidos con impacto directo en la cima.

De cara a las próximas jornadas, el desarrollo del torneo comienza a mostrar tendencias, aunque con varios equipos aún en condiciones de disputar los primeros lugares.