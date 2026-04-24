La jornada de este viernes 24 de abril comenzó en Villa Cañás con cielo despejado y una temperatura de 12,2°C, acompañada por alta humedad y viento en calma, según el reporte del Servicio Hidrográfico Naval (SHN).

Con el correr de las horas, se espera una mejora en las condiciones térmicas, alcanzando una máxima de 24°C. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde se presentará algo nublado y hacia la noche parcialmente cubierto.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con vientos leves del noreste que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, manteniendo un escenario estable.

En cuanto al pronóstico extendido, el fin de semana mostrará un leve descenso de temperatura. El sábado tendrá una máxima de 23°C, mientras que el domingo bajará a 17°C. El lunes será uno de los días más frescos, con mínima de 7°C y máxima de 17°C.

A partir del martes, las temperaturas comenzarán a recuperarse gradualmente, con máximas que irán entre los 18°C y 22°C hacia mediados de la próxima semana.