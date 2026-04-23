Un principio de incendio se registró este miércoles por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Juan B. Alberdi al 1100, en la ciudad de Venado Tuerto.

El foco ígneo se inició alrededor de las 17:12 en el sector del baño, a partir de un artefacto eléctrico de calefacción que comenzó a arder. La propiedad pertenece a una mujer de 81 años, identificada como Graciela.

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, el fuego ya había sido controlado por los propios ocupantes del domicilio. Sin embargo, dos adultos mayores debieron ser asistidos en el lugar debido a síntomas compatibles con inhalación de humo y exposición a altas temperaturas.

En este marco, el personal realizó control de signos vitales y suministró oxígeno. Posteriormente, una evaluación más completa por parte del SIES determinó que no era necesario trasladarlos a un centro de salud.

Finalmente, los trabajos concluyeron con la ventilación del inmueble y una inspección preventiva para descartar riesgos adicionales en la vivienda.