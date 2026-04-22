El petróleo volvió a acercarse a los US$100

El barril de Brent volvió a subir este miércoles y se mantiene cerca de los US$100, en medio de la tensión en Medio Oriente y la incertidumbre sobre una tregua. 
Economía22/04/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El precio internacional del petróleo volvió a mostrar presión alcista este miércoles 22 de abril, con el barril de Brent negociándose en torno a los US$99, muy cerca de la barrera de los US$100. La suba respondió a la falta de avances concretos en las conversaciones para descomprimir el conflicto en Medio Oriente.

Según reportes de Reuters y AP, el mercado sigue con atención la situación en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de crudo y gas. En las últimas horas, nuevos episodios de violencia sobre buques comerciales volvieron a tensionar el escenario y reforzaron la preocupación por posibles interrupciones en el suministro.

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 En ese contexto, el Brent llegó a operar entre US$99,15 y US$99,47 por barril, mientras que el crudo WTI se movió por encima de los US$90. Los operadores siguen evaluando si habrá una negociación efectiva o si la crisis podría escalar otra vez, con impacto directo sobre los precios internacionales de la energía.

Por otro lado, la volatilidad del petróleo ya viene marcando el pulso de los mercados desde hace semanas. Aunque hubo jornadas de alivio por expectativas de tregua, la falta de definiciones concretas volvió a impulsar las cotizaciones y mantiene en alerta a inversores y gobiernos por su efecto sobre la inflación global.

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El petróleo vuelve a subir y se acerca a US$100

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