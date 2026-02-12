Villa Cañás suma nueva maquinaria

La nueva maquinaria fue adquirida con fondos propios y permitirá optimizar tareas de nivelado y acondicionamiento de calles, mantenimiento de caminos rurales y trabajos en sectores urbanos y suburbanos.



El intendente Norberto Gizzi destacó que esta incorporación representa “una inversión significativa que reafirma el compromiso de la gestión con el desarrollo y crecimiento de la ciudad”.

Además, señaló que la modernización del equipamiento municipal es clave para brindar respuestas más rápidas y eficientes a los vecinos, especialmente en épocas donde las condiciones climáticas exigen mayor mantenimiento vial.

Con esta adquisición, el municipio continúa ampliando su capacidad operativa para atender las demandas de la comunidad.