Villa Cañás suma nueva maquinaria

La Municipalidad de Villa Cañás incorporó una motoniveladora 0 kilómetro a su parque automotor, una inversión que apunta a fortalecer los servicios públicos y mejorar la infraestructura local.
 
Villa Cañás12/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La nueva maquinaria fue adquirida con fondos propios y permitirá optimizar tareas de nivelado y acondicionamiento de calles, mantenimiento de caminos rurales y trabajos en sectores urbanos y suburbanos.
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El intendente Norberto Gizzi destacó que esta incorporación representa “una inversión significativa que reafirma el compromiso de la gestión con el desarrollo y crecimiento de la ciudad”.

Además, señaló que la modernización del equipamiento municipal es clave para brindar respuestas más rápidas y eficientes a los vecinos, especialmente en épocas donde las condiciones climáticas exigen mayor mantenimiento vial.

Con esta adquisición, el municipio continúa ampliando su capacidad operativa para atender las demandas de la comunidad.

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