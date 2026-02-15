Copa Ciudad Villa Cañás 2026: resultados y definición

En Primera División, Studebaker se impuso 3 a 1 frente a Independiente en un partido intenso desde el arranque. Eloy Álvarez adelantó al Rojo a los 6 minutos del primer tiempo, pero la reacción fue inmediata. Rodrigo Aglieri dio vuelta el resultado con dos goles (a los 11 y 43 minutos del primer tiempo), mientras que Francisco Romagnoli marcó el tercero a los 29 de esa primera etapa para sellar el triunfo del conjunto local.

En el encuentro preliminar de Cuarta Especial, Studebaker también fue superior y goleó 5 a 1. Santiago González, en dos ocasiones, Thiago Martín, Nicolás Parola —de penal— y Agustín Médici convirtieron para el equipo dirigido por Ever Musto. Para el elenco de Barrio Sur descontó Ángel Engemann.

Con estos resultados, la Copa Ciudad llegará a su tercera y última fecha con la definición del campeón en juego. En cancha de Studebaker se enfrentarán Sportsman e Independiente, en un duelo que determinará al ganador del torneo.