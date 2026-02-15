Copa Ciudad Villa Cañás 2026: resultados y definición

Se disputó la segunda fecha de la Copa Ciudad de Villa Cañás 2026, el certamen de verano organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad, y dejó una jornada con varios goles y un panorama abierto de cara a la definición.
Villa Cañás15/02/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

En Primera División, Studebaker se impuso 3 a 1 frente a Independiente en un partido intenso desde el arranque. Eloy Álvarez adelantó al Rojo a los 6 minutos del primer tiempo, pero la reacción fue inmediata. Rodrigo Aglieri dio vuelta el resultado con dos goles (a los 11 y 43 minutos del primer tiempo), mientras que Francisco Romagnoli marcó el tercero a los 29 de esa primera etapa para sellar el triunfo del conjunto local.

634276662_1375221271312637_7393182976746237661_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=sOKY

En el encuentro preliminar de Cuarta Especial, Studebaker también fue superior y goleó 5 a 1. Santiago González, en dos ocasiones, Thiago Martín, Nicolás Parola —de penal— y Agustín Médici convirtieron para el equipo dirigido por Ever Musto. Para el elenco de Barrio Sur descontó Ángel Engemann.

Con estos resultados, la Copa Ciudad llegará a su tercera y última fecha con la definición del campeón en juego. En cancha de Studebaker se enfrentarán Sportsman e Independiente, en un duelo que determinará al ganador del torneo.

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
ERgRKZHQ1_720x0__1

Crearon un juego para enseñar finanzas a chicos

Felipe Aguilera
Sociedad26/05/2026
Una emprendedora argentina desarrolló un juego de cartas para acercar conceptos financieros a niños y adolescentes, con el objetivo de generar hábitos y herramientas para la toma de decisiones económicas desde edades tempranas.
maxresdefault

Enrique Romero habló sobre prevención y salud bucal

SOFIA ZANOTTI
Sonic Tv27/05/2026
El odontólogo Enrique Romero visitó los estudios de Sonic TV y, en diálogo con Oscar Andrés Canavese, abordó distintos aspectos relacionados con la salud bucal, la prevención y la importancia de los controles periódicos.
 
Boletín de noticias