Boca recibe a Platense con la obligación de ganar

Boca será local este domingo ante Platense por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura, con la necesidad de sumar de a tres tras la caída sufrida frente a Vélez en la jornada anterior.
Deportes15/02/2026LORENA ACOSTALORENA ACOSTA

El encuentro se disputará desde las 19:30 en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y contará con arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR. La transmisión será a través de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega con seis puntos y ocupa el sexto lugar en la tabla. La derrota 2-1 ante Vélez dejó dudas en el funcionamiento y lo obliga a reaccionar para no comprometer su lugar en zona de clasificación. Un triunfo podría acercarlo a los primeros puestos, mientras que un nuevo traspié lo dejaría fuera de los puestos de playoff.

La única incógnita en el once inicial pasa por el lateral derecho, posición que disputan Juan Barinaga y Marcelo Weigandt. En el mediocampo, el capitán Leandro Paredes será una de las piezas clave para ordenar el juego.

Por el lado de Platense, el equipo de Walter Zunino también busca recuperarse tras la derrota 1-0 frente a Independiente. El “Calamar” suma siete puntos y se ubica quinto en la Zona A, por lo que el duelo en La Bombonera aparece como una oportunidad para mantenerse en los puestos de arriba.

Datos del partido

  • Estadio: Alberto J. Armando

  • Hora: 19:30

  • Árbitro: Sebastián Zunino

  • VAR: Jorge Baliño

  • TV: ESPN Premium

Se espera un estadio colmado y un partido de alta intensidad, con dos equipos que necesitan sumar para sostener sus aspiraciones en el torneo.

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