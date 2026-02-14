Olmos acusa al Gobierno de impulsar “explotación laboral”

La exministra de Trabajo y actual diputada nacional, Kelly Olmos, adelantó que la reforma laboral aprobada en el Senado abrirá un fuerte debate en la Cámara de Diputados. Según planteó, el peronismo intentará introducir “cambios críticos” a una iniciativa que, a su entender, implica un retroceso en derechos laborales.

Tras la media sanción, el oficialismo busca que el proyecto avance sin modificaciones y quede aprobado antes del 1° de marzo. En declaraciones radiales, Olmos sostuvo que se abrirá una “puja” política entre la intención del Gobierno de sostener el texto original y la estrategia opositora de sumar aliados para modificar puntos sensibles.

Uno de los artículos más cuestionados por la legisladora está vinculado al régimen de enfermedades. Según explicó, la incorporación de ese apartado podría afectar el salario de trabajadores que atraviesen tratamientos médicos complejos. “Es uno de los puntos que más irritan”, afirmó.

También apuntó contra el denominado Fondo de Aporte Laboral (FAL), mecanismo que prevé cambios en el financiamiento previsional y en el esquema de indemnizaciones. En este marco, advirtió que la medida podría impactar especialmente en pequeñas y medianas empresas, al considerar que el diseño beneficiaría a grandes compañías. Además, planteó que detrás de la propuesta podría esconderse un nuevo ajuste sobre jubilaciones o incluso una eventual privatización del sistema.

Por otro lado, Olmos hizo referencia al rol de la Confederación General del Trabajo y reconoció que el contexto económico, atravesado por el temor a la desocupación, influye en la capacidad de movilización sindical. En ese sentido, señaló que el desafío será fortalecer el debate público para recuperar protagonismo en la discusión.

La diputada también vinculó el tratamiento de la ley con el escenario político interno del peronismo. De cara a 2027, consideró necesario redefinir liderazgos y recordó antecedentes históricos como la interna entre Carlos Menem y Antonio Cafiero, que —según señaló— se resolvió mediante el voto popular.

El proyecto comenzará a analizarse en comisión la próxima semana y podría llegar al recinto en las semanas siguientes. Para Olmos, el trasfondo de la iniciativa responde a la falta de un plan de desarrollo. “No se puede compensar la pérdida de competitividad con más explotación laboral”, concluyó.