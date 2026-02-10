La Comuna de María Teresa manifestó su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno provincial de cerrar la inscripción a la carrera de Enfermería que se dicta de manera presencial en la localidad. La situación fue confirmada en las últimas horas y generó malestar tanto en autoridades locales como en la comunidad educativa.

El presidente comunal, Gonzalo Goyechea, explicó que la noticia no fue comunicada oficialmente y que se enteró a través del cuerpo docente. Según se informó, este año continuarían segundo y tercer año, pero no se abriría un nuevo ciclo de inscripciones.

Desde la comuna remarcaron que la carrera permitió durante años que vecinos y vecinas de María Teresa y localidades cercanas, como Villa Cañás y Santa Isabel, pudieran formarse sin necesidad de trasladarse a grandes ciudades. La mayoría de las egresadas, en su gran parte mujeres, hoy se encuentran trabajando en el sistema de salud, con mejores condiciones laborales y salariales.

“El acceso a la educación terciaria pública es fundamental, pero no siempre es accesible para las familias del interior por los costos que implica viajar o mudarse”, señalaron desde la gestión comunal. En ese marco, destacaron que la escuela de Enfermería fue una verdadera herramienta de inclusión educativa y salida laboral.

Goyechea recordó además que tras la inundación sufrida por la localidad en agosto del año pasado, el gobernador visitó María Teresa y valoró el funcionamiento de la carrera, especialmente por su impacto en la residencia de adultos mayores y en proyectos vinculados a la salud y la atención de personas con discapacidad.

Desde la comuna sostienen que la decisión contradice el discurso oficial de acercar la educación superior a los territorios y advirtieron que cerrar la carrera va en contra del modelo de desarrollo que María Teresa viene impulsando, basado en la “industria del cuidado”.

Finalmente, el presidente comunal hizo un llamado a las autoridades provinciales y a los representantes políticos de la región para que revisen la medida. “Pedimos que vengan, que hablen con las estudiantes y con quienes ya se recibieron, y que conozcan de primera mano cómo esta carrera les cambió la vida”, expresó.