Taller de jugos naturales en la Colonia Juvenil de Enlaces

La Colonia Juvenil de Enlaces llevó adelante un Taller de Jugos Naturales destinado a adolescentes, con el objetivo de generar un espacio recreativo, participativo y de encuentro entre jóvenes de la misma edad.



Durante la jornada, los participantes cortaron frutas, combinaron sabores y prepararon distintos jugos naturales, en un clima distendido y de intercambio. La propuesta permitió no solo aprender sobre hábitos saludables, sino también compartir un momento de disfrute colectivo.



Desde la organización destacaron que este tipo de actividades van más allá de lo recreativo, ya que fomentan la socialización, el diálogo y el acompañamiento, aspectos fundamentales para el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional.



En este marco, remarcaron la importancia de sostener espacios donde los y las adolescentes puedan sentirse escuchados, contenidos y cómodos, especialmente en una etapa clave del desarrollo personal y social.



La Colonia Juvenil de Enlaces continúa desarrollando propuestas abiertas a jóvenes de entre 13 y 18 años, que se llevan a cabo todos los martes a las 10 horas en el CIC.