Desde la Comuna de María Teresa manifestaron su profunda preocupación ante la decisión del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe de no dar continuidad a la Tecnicatura Superior de Enfermería que ofrece el Colegio Superior N°50 a través de su Extensión Áulica en la localidad.



La medida representa, según señalaron, un retroceso concreto en el acceso a la educación pública y una falta de reconocimiento al esfuerzo que la comunidad viene realizando desde hace años para fortalecer la formación profesional vinculada al cuidado y la salud.



Para el ciclo lectivo 2026 ya había más de 15 personas inscriptas, de distintas edades, a pesar de la escasa difusión realizada desde el ámbito provincial. En este marco, el acompañamiento comunicacional quedó prácticamente sostenido por acciones impulsadas desde la Comuna.



María Teresa desarrolla desde hace tiempo políticas activas vinculadas a la industria del cuidado, un sector estratégico que genera empleo genuino y brinda respuestas directas a personas mayores, familias, instituciones y al sistema de salud en general. Esta línea de trabajo, explicaron, fue planteada oportunamente al gobernador de la provincia durante una recorrida oficial, poniendo en valor la importancia que tiene la formación en enfermería para el desarrollo local.



Un ejemplo concreto del impacto positivo de esta política se dio en la Residencia de Adultos Mayores, donde se facilitó que acompañantes pudieran estudiar la carrera de enfermería, mejorando su formación profesional y elevando la calidad del servicio brindado. Según destacaron, cuando la educación está presente en el territorio, los resultados son inmediatos y beneficiosos para toda la comunidad.

Desde la Comuna también indicaron que se realizaron gestiones para sostener la Extensión Áulica, incluyendo la posibilidad de cubrir viáticos docentes, demostrando voluntad política y compromiso institucional para garantizar la continuidad de la carrera, entendida como una inversión y no como un gasto.

Finalmente, advirtieron que la educación pública deja de ser un derecho real cuando el Estado se retira del interior y obliga a estudiantes a trasladarse a ciudades más grandes, con los costos que ello implica. Esta situación, afirmaron, expulsa vocaciones, interrumpe trayectorias educativas y profundiza desigualdades.

Por ese motivo, solicitaron que se revise la decisión y se garantice la continuidad de la formación en enfermería en María Teresa, remarcando que defender la educación pública también implica asegurar su presencia en cada comunidad.