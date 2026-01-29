Cine al aire libre este sábado en el Parque Comunal

La actividad tendrá lugar en el Parque Comunal Néstor Kirchner, a partir de las 21 horas, en un entorno pensado para compartir una noche de verano diferente, al aire libre y en comunidad.



En esta oportunidad, se proyectará la película “Las Guerreras K-Pop”, una propuesta ideal para niños, niñas y jóvenes, que combina música, aventura y valores vinculados al trabajo en equipo y la amistad.

Desde la organización invitan a los vecinos a asistir con reposera o manta, y a sumarse a esta iniciativa cultural que busca generar espacios de encuentro y disfrute para todas las edades.

La actividad es abierta a todo público y no requiere inscripción previa.