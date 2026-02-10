Hay eventos que con el tiempo dejan de ser solo una propuesta recreativa para transformarse en un punto de encuentro esperado. Birra Teresa es uno de ellos. El festival, organizado por la Comuna de María Teresa, se consolidó como una cita clave del verano en el sur santafesino.



En esta edición, con impronta de carnaval, el Parque Comunal Néstor Kirchner volvió a convertirse en el epicentro del encuentro social, reuniendo a familias, jóvenes y vecinos de la localidad y la región. La propuesta fue mucho más que una celebración cervecera: música en vivo, baile, identidad y comunidad compartiendo un mismo espacio.



El escenario ofreció un recorrido por distintos géneros y expresiones locales. La Esencia de la Cumbia aportó ritmo y baile colectivo, mientras que Furias Tropicales sumó energía con sonidos caribeños. El rock tuvo su lugar con Lobos y Corderos, tributo ricotero, y con las bandas emergentes Sin Bis e Inoportunos, que representaron el empuje de la escena regional.



El espíritu carnavalesco se hizo sentir con la presentación de la Murga Legrand Mur, llegada desde Murphy, y la participación del Ballet Isabelense, que aportó color, movimiento y tradición popular.



Además, el evento contó con un amplio patio gastronómico y paseos de artesanos, fortaleciendo la economía cultural y brindando una experiencia integral para quienes se acercaron. De esta manera, Birra Teresa reafirmó su lugar en la agenda regional y confirmó que, cuando la cultura es colectiva, también se convierte en identidad.