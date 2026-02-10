Birra Teresa, una fiesta que ya es ritual regional

El festival cervecero de María Teresa volvió a convocar a familias y jóvenes con música, carnaval y producción local.
 
Maria Teresa 10/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Hay eventos que con el tiempo dejan de ser solo una propuesta recreativa para transformarse en un punto de encuentro esperado. Birra Teresa es uno de ellos. El festival, organizado por la Comuna de María Teresa, se consolidó como una cita clave del verano en el sur santafesino.
WhatsApp Image 2026-02-09 at 7.35.53 PMWhatsApp Image 2026-02-09 at 7.35.52 PM

En esta edición, con impronta de carnaval, el Parque Comunal Néstor Kirchner volvió a convertirse en el epicentro del encuentro social, reuniendo a familias, jóvenes y vecinos de la localidad y la región. La propuesta fue mucho más que una celebración cervecera: música en vivo, baile, identidad y comunidad compartiendo un mismo espacio.
WhatsApp Image 2026-02-09 at 7.35.44 PMWhatsApp Image 2026-02-09 at 7.35.42 PM

El escenario ofreció un recorrido por distintos géneros y expresiones locales. La Esencia de la Cumbia aportó ritmo y baile colectivo, mientras que Furias Tropicales sumó energía con sonidos caribeños. El rock tuvo su lugar con Lobos y Corderos, tributo ricotero, y con las bandas emergentes Sin Bis e Inoportunos, que representaron el empuje de la escena regional.
WhatsApp Image 2026-02-09 at 7.35.41 PMWhatsApp Image 2026-02-09 at 7.35.40 PM (1)

El espíritu carnavalesco se hizo sentir con la presentación de la Murga Legrand Mur, llegada desde Murphy, y la participación del Ballet Isabelense, que aportó color, movimiento y tradición popular.
WhatsApp Image 2026-02-09 at 7.35.39 PM521dd993-3ecc-414e-93a2-d233931b2b56

Además, el evento contó con un amplio patio gastronómico y paseos de artesanos, fortaleciendo la economía cultural y brindando una experiencia integral para quienes se acercaron. De esta manera, Birra Teresa reafirmó su lugar en la agenda regional y confirmó que, cuando la cultura es colectiva, también se convierte en identidad.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias