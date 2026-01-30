El Gobierno Comunal de Santa Isabel continúa desarrollando obras de infraestructura urbana con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos y acompañar el crecimiento de la localidad.



En esta etapa, comenzaron los trabajos de apertura de calles para la futura ejecución de cordón cuneta sobre calle Urquiza, una intervención que permitirá optimizar la transitabilidad, ordenar el entramado urbano y facilitar el acceso a los hogares de la zona.



Además, de manera complementaria, se avanza con tareas de empedrado e instalación de luminarias LED, acciones que no solo aportan una mejora estética al barrio, sino que también refuerzan la seguridad y la tranquilidad para quienes transitan diariamente por el sector.



Las obras se realizan con fondos propios de la Comuna y con mano de obra local, promoviendo el empleo y dinamizando la economía regional. En este marco, el presidente comunal Pablo Giorgis destacó la importancia de una administración responsable de los recursos públicos y del trabajo conjunto con la comunidad.

Las intervenciones forman parte de un plan integral de mejoras urbanas que la gestión comunal impulsa en distintos puntos de la localidad, con una mirada puesta en el desarrollo sostenible y el bienestar de los vecinos.