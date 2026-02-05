Villa Cañás se prepara para la Feria Nacional de Artesanos con cierre de Los Totora

La ciudad de Villa Cañás será nuevamente escenario de uno de los eventos culturales más convocantes de la región. El sábado 7 y domingo 8 de marzo se desarrollará la Feria Nacional de Artesanos 2026, en su edición número 24, organizada por la Municipalidad de Villa Cañás.

La actividad tendrá lugar en el Predio Mirtha Legrand y contará con entrada libre y gratuita. Durante las dos jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los stands de artesanos provenientes de distintos puntos del país y disfrutar de una variada propuesta cultural, con espectáculos artísticos pensados para todo público.

Uno de los momentos más esperados será el cierre musical del domingo 8 de marzo, que estará a cargo de Los Totora, reconocida banda de cumbia pop formada en la ciudad de La Plata, que pondrá ritmo y alegría al final de la tradicional fiesta cañaseña.

Desde la organización informaron que los artesanos interesados en participar de la feria deben inscribirse al teléfono 3462-546450, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas, o acercarse a la oficina de la Dirección de Producción y Empleo, ubicada en el Centro Cultural.

En los próximos días se anunciarán más novedades y la grilla completa de espectáculos que formarán parte del evento.