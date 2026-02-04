Suspendieron el primer partido de la Copa Ciudad

La Municipalidad de Villa Cañás decidió postergar el encuentro inaugural por las lluvias y para cuidar el campo de juego.
 
Villa Cañás04/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Municipalidad de Villa Cañás informó que, debido a las lluvias registradas en las últimas horas, fue suspendido el primer partido de la Copa Ciudad que estaba previsto para disputarse durante la jornada de hoy.

La decisión se tomó con el objetivo de preservar el estado del campo de juego y garantizar mejores condiciones para el desarrollo del certamen.

En este marco, el encuentro entre Sportsman y Studebaker fue reprogramado para el próximo miércoles 11, manteniendo el mismo cruce correspondiente a la fecha inaugural del torneo.

Desde la organización señalaron que cualquier novedad vinculada al fixture será comunicada por los canales oficiales.

