El próximo domingo 22 de febrero se llevará a cabo en el Balneario Municipal de Villa Cañás el evento “Laguna Sunset”, una propuesta impulsada por la Municipalidad que combina naturaleza, deporte, gastronomía y música en vivo, con el atardecer de la laguna como escenario principal.



Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana y se extenderán hasta el atardecer, ofreciendo una jornada pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Durante el evento, el público podrá recorrer “Sabores de Santa Fe”, un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno provincial, que incluye presentaciones en vivo, módulos de showcooking y degustaciones gastronómicas a cargo de chefs.

Entre las propuestas deportivas se destaca el “Desafío a la Laguna”, una competencia de aguas abiertas que convoca tanto a nadadores experimentados como a aficionados, en una experiencia distinta y en contacto directo con el entorno natural.

La música también será protagonista con la presentación en vivo de DJ Pocha, quien acompañará el cierre de la jornada con un set especial frente al paisaje de la laguna.

Además, habrá un paseo de artesanos y emprendedores, junto a una muestra de comercios vinculados a la pesca y la náutica.

“Laguna Sunset” es organizado de manera conjunta por la Dirección de Producción y Empleo, la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura y Educación, con el objetivo de promover el turismo local, el desarrollo de emprendedores y el disfrute de los espacios públicos.