El domingo 22 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Desafío a la Laguna, una prueba de aguas abiertas organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás.

La actividad tendrá lugar en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, a partir de las 10 horas, y formará parte del evento “Laguna Sunset”, una propuesta que combina deporte y actividades recreativas al aire libre.

El punto de largada estará ubicado en el muelle flotante y los nadadores podrán elegir entre dos distancias: 750 metros y 1500 metros, ambas bajo modalidad participativa.

La inscripción tendrá un costo de 5.000 pesos e incluye la entrada al balneario, medalla finisher e hidratación. Quienes deseen participar pueden inscribirse comunicándose al teléfono 3462-367404.