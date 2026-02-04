Vuelve el Desafío a la Laguna con pruebas de aguas abiertas

La competencia se realizará el domingo 22 de febrero en el Balneario Municipal, con distancias participativas de 750 y 1500 metros.
 
El domingo 22 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Desafío a la Laguna, una prueba de aguas abiertas organizada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás.

La actividad tendrá lugar en el Balneario Municipal “Virginia L. de Díaz”, a partir de las 10 horas, y formará parte del evento “Laguna Sunset”, una propuesta que combina deporte y actividades recreativas al aire libre.

El punto de largada estará ubicado en el muelle flotante y los nadadores podrán elegir entre dos distancias: 750 metros y 1500 metros, ambas bajo modalidad participativa.

La inscripción tendrá un costo de 5.000 pesos e incluye la entrada al balneario, medalla finisher e hidratación. Quienes deseen participar pueden inscribirse comunicándose al teléfono 3462-367404.

