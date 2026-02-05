Villa Cañás se prepara para vivir una nueva noche de carnavales

El evento se llevará a cabo el viernes 6 de febrero, desde las 20.30 horas, en la rotonda de las avenidas 50 y 51, un espacio que será el punto de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades.



Durante la noche habrá una variada grilla artística que incluirá la presentación de LaCañá Candombe, Vaiú Bloco con percusión y movimiento, las comparsas “La Fusión” y “Cañás Brilla”, además del Grupo de Danzas La Gauchito Gil. El cierre estará a cargo del artista Diego Márquez, con un show musical para coronar la jornada.

Además de los espectáculos, el público podrá disfrutar del concurso de disfraces, la elección de los reyes del carnaval, carros de comidas y bebidas, el tradicional Fogón “José Hernández” con servicio de buffet y la participación del Club de Leones, que ofrecerá espuma loca.

Desde la organización destacaron que se trata de una propuesta pensada para compartir en familia y con amigos, recuperando el espíritu festivo del carnaval y promoviendo el encuentro comunitario.

La entrada es libre y gratuita, y se espera una importante convocatoria para una noche que promete música, baile y celebración popular en el corazón de la ciudad.