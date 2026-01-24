Birra Teresa vuelve con edición Carnaval este sábado en María Teresa

Avanza una obra hídrica clave en Av. San Martín
Los trabajos se realizan entre Moreno y Sáenz Peña e incluyen un cruce de calle con tubos para optimizar el sistema de desagües.
La Fiesta de la Cerveza Artesanal más grande del sur santafesino se realizará este sábado 7 de febrero, desde las 19, en el Parque Comunal Néstor Kirchner. Habrá música en vivo, murga, gastronomía y entrada libre y gratuita.
María Teresa se prepara para vivir una nueva edición del Birra Teresa – Edición Carnaval, una propuesta que combina cerveza artesanal, espectáculos musicales y actividades para toda la familia. El evento tendrá lugar este sábado 7 de febrero a partir de las 19 horas en el Parque Comunal Néstor Kirchner, con acceso libre y gratuito.
La grilla artística incluye la presentación de La Esencia de la Cumbia, Furias Tropicales, Lobos y Corderos (tributo ricotero), Sin Bis, Inoportunos y la participación especial de la Murga Legrand Mur, que le aportará el clima típico del carnaval a la jornada.
Además de los shows en vivo, el público podrá disfrutar de una amplia oferta de cerveza artesanal, un gran patio gastronómico, paseo de feriantes y un espacio de juegos, lo que convierte al festival en una propuesta integral para compartir entre amigos y en familia.
Desde la organización destacaron que el objetivo es seguir consolidando a Birra Teresa como un evento regional, impulsando la cultura, el encuentro comunitario y el disfrute al aire libre. También recordaron la importancia del consumo responsable, la prohibición de venta de alcohol a menores de 18 años y la necesidad de contar con conductor designado.
El Birra Teresa promete una noche de música, carnaval y celebración, posicionándose una vez más como uno de los eventos más convocantes del verano en el sur de Santa Fe.
