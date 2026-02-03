Boca Juniors rechazó en las últimas horas una oferta formal del CSKA Moscú por Exequiel Zeballos. El club ruso puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 10 millones de dólares, pero la dirigencia xeneize fue clara: el extremo solo saldrá por el monto total de la cláusula de rescisión, fijada en 20 millones.

Desde Boca, con Juan Román Riquelme al frente del Consejo de Fútbol, sostienen que Zeballos es una pieza clave del proyecto deportivo y que no hay margen para negociar por debajo de ese valor. La cláusula fue establecida en agosto de 2022, durante la última renovación contractual del jugador.

El “Changuito” atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada a Primera. Tras un cierre de 2025 destacado, inició el 2026 con goles y asistencias determinantes, consolidándose como uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo. Ese rendimiento despertó el interés de varios clubes del exterior, aunque hasta ahora solo el CSKA avanzó con una propuesta concreta.

En el club también evalúan avanzar en una mejora contractual. El vínculo de Zeballos vence el 31 de diciembre de este año y la intención es extenderlo, además de actualizar la cláusula para blindar al jugador ante futuras ofertas.

Tras la última victoria, el entrenador Claudio Úbeda destacó la evolución del extremo: remarcó su crecimiento táctico, su madurez dentro del campo y la importancia de su confianza para potenciar el rendimiento colectivo.

Perder a Zeballos sería un golpe sensible para Boca, que atraviesa un tramo clave del calendario y mantiene abierta una ventana de incorporaciones por la reciente operación de Rodrigo Battaglia. Mientras tanto, desde el entorno del CSKA aseguran que el club ruso podría volver a la carga en los próximos días con una propuesta superadora. La postura del Xeneize, por ahora, no cambia.