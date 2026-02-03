El Gobierno nacional decidió postergar de manera indefinida la aplicación de la nueva metodología para calcular la inflación, una medida que estaba prevista para el índice de enero y que finalmente no se implementará. La definición se conoció tras la sorpresiva renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC, lo que alimentó versiones que luego fueron confirmadas oficialmente.

De este modo, el organismo difundirá el próximo dato inflacionario utilizando la canasta de consumo basada en la Encuesta de Gastos de 2004 y no la nueva, construida con información de 2017-2018. La divulgación estaba prevista para el 10 de febrero, pero el cambio de criterio se resolvió sobre el cierre del mes.

Desde el equipo económico reconocieron que la decisión estuvo vinculada al proceso de desinflación que impulsa el Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que se optó por esperar un contexto más favorable y aseguró que la definición fue consensuada con el presidente Javier Milei.

Según estimaciones privadas, la nueva canasta hubiera mostrado una inflación más elevada. Un cálculo elaborado por el econometrista Martín Rozada, de la Universidad Di Tella, indica que en 2025 el IPC habría alcanzado el 33,6%, frente al 31,5% que informó el Indec con la metodología actual. La diferencia responde principalmente al mayor peso de los servicios en los hábitos de consumo actuales.

Entre los cambios más relevantes, los servicios ganarían cerca de 12 puntos porcentuales en la ponderación general del índice, mientras que los bienes perderían participación. Alimentos y bebidas no alcohólicas reducirían su incidencia, al igual que carnes y comidas fuera del hogar. En contrapartida, rubros como alquileres, combustibles y tarifas tendrían mayor impacto en la medición final.

Desde el Banco Central ya se había advertido que la nueva metodología podría generar índices más sensibles a aumentos de tarifas, alquileres y salarios, aunque sin modificar la tendencia inflacionaria de largo plazo.

Algunos economistas, como Hernán Lacunza y Fausto Spotorno, sugirieron que para evitar suspicacias se podrían haber publicado ambas series en paralelo. Sin embargo, el Gobierno descartó esa opción y decidió mantener, al menos por ahora, el esquema vigente.