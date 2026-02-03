La inflación de enero de 2026 habría mostrado una desaceleración en comparación con el cierre del año pasado, aunque sin lograr perforar el umbral del 2% mensual, según estimaciones de consultoras privadas relevadas por la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo a los analistas, el índice de precios habría quedado por debajo del 2,8% registrado en diciembre, interrumpiendo la tendencia alcista que se venía observando desde mediados de 2025 y que se profundizó a partir de septiembre, cuando la inflación volvió a ubicarse por encima del 2%.

El informe de la consultora Equilibra estimó una inflación mensual del 2,2%, con mayores aumentos en restaurantes y hoteles (3,8%), alimentos y bebidas no alcohólicas y bienes y servicios varios (3,1%), además del rubro salud (2,8%). En términos interanuales, la suba de precios habría alcanzado el 32%.

Según explicó el economista Gonzalo Carrera, la desaceleración estuvo vinculada a una menor presión en alimentos no estacionales, una baja en los precios regulados tras los aumentos de diciembre y un dólar más estable, que ayudó a contener algunos bienes del núcleo inflacionario.

Por su parte, EcoGo Consultores señaló que la inflación en alimentos y bebidas fue del 2,5%, impulsada principalmente por el aumento en verduras, mientras que las carnes mostraron subas cercanas al 3,6% mensual.

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso calculó una inflación del 2,6% en enero, con una variación interanual del 32,1%. Desde la entidad indicaron que la leve aceleración observada en los últimos meses responde a la caída en la demanda de pesos en un contexto de incertidumbre electoral, lo que impactó sobre los tipos de cambio y los precios de bienes comerciables.

No obstante, las proyecciones para febrero muestran un escenario más optimista, con expectativas de retomar el proceso de desaceleración inflacionaria.

Finalmente, el relevamiento de la consultora C&T para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento mensual del 2,4%, con alimentos y bebidas como el rubro de mayor suba (4,1%), fuertemente influido por el aumento de las verduras y, en menor medida, por la carne.