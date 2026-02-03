El Gobierno confía en aprobar la reforma laboral

La mesa política ordena la estrategia en el Congreso durante las sesiones extraordinarias y apunta a destrabar proyectos clave del temario oficial.
 
Política 03/02/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Con las sesiones extraordinarias en marcha, el Gobierno nacional acelera las negociaciones para intentar aprobar la reforma laboral y darle impulso a su agenda legislativa antes del inicio del período ordinario. En Casa Rosada aseguran que existen los votos necesarios para avanzar, aunque reconocen dificultades en algunos puntos sensibles.
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Bajo la conducción del presidente Javier Milei, la mesa política volverá a reunirse esta semana con el objetivo de ordenar el calendario parlamentario y reforzar los contactos con bloques aliados. El primer desafío será el tratamiento del proyecto de modernización laboral, que el oficialismo pretende debatir en el Senado a partir del 11 de febrero.

En ese marco, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, mantiene reuniones con legisladores radicales y del oficialismo para ajustar el articulado. Según indicaron fuentes oficiales, el bloque libertario cuenta con un piso de apoyos que permitiría avanzar en varios artículos, aunque el capítulo vinculado al Impuesto a las Ganancias genera resistencia entre gobernadores y sectores sindicales.

El ministro del Interior, Diego Santilli, quedó en el centro de las negociaciones con las provincias. Durante las últimas semanas mantuvo contactos con mandatarios de distintos distritos para intentar contener el rechazo a la reducción de Ganancias sin resignar el esquema planteado por el Ejecutivo. Desde su entorno aseguran que el seguimiento de los apoyos en el Congreso es permanente.

Además de la reforma laboral, el temario de extraordinarias incluye el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, modificaciones a la Ley de Glaciares y la Ley Penal Juvenil. En el oficialismo se muestran optimistas respecto al respaldo legislativo para el entendimiento con la Unión Europea, mientras que admiten que la discusión sobre la edad de imputabilidad penal podría derivar en cambios al proyecto original.

Con este escenario, el Gobierno apuesta a lograr avances parciales pero significativos durante febrero, con la expectativa de llegar al 1° de marzo con una agenda legislativa encaminada y varios proyectos clave en proceso de aprobación.

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