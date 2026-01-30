Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026

Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026

Villa Cañás30/01/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
624337312_1360505612784203_6389554581019562052_n

Cientos de niños, niñas y familiares participaron anoche del cierre de la Colonia de Vacaciones Municipal – Escuela de Verano 2026, en una jornada cargada de emoción, juegos y momentos compartidos.
588660474_1360504926117605_1887834099778207747_n623368062_1360505016117596_2708981516992849187_n624540262_1360505339450897_952513195628379901_n

El encuentro se desarrolló en el Predio del Prado Español, donde los presentes disfrutaron de música, baile y la proyección de un video con imágenes de las distintas actividades realizadas durante toda la temporada.
625162472_1360505492784215_776836770059599663_n623393983_1360505522784212_4098482250367760082_n622716539_1360505582784206_422421284896736682_n

En ese marco, se entregaron obsequios a los chicos con mejor asistencia y se realizó un reconocimiento especial a los alumnos de 12 años que transitaron su último año dentro de la colonia.
624337312_1360505612784203_6389554581019562052_n625421943_1360505656117532_1225365632640916335_n622919249_1360505736117524_5555007619878702499_n

Durante el acto, el intendente Norberto Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, agradecieron públicamente a los dirigentes de Sportsman y Studebaker por ceder sus instalaciones, y a las autoridades de la Escuela N°38 Domingo F. Sarmiento por el aporte de los cargos docentes para el desarrollo de la Escuela de Verano.
622977429_1360504866117611_7130705292863891175_n

“Muchas gracias a todos los chicos que participaron de una nueva temporada, a las familias por seguir confiando en nuestro equipo de trabajo, a los clubes Sportsman y Studebaker por cedernos sus instalaciones y a la Escuela N°38”, expresó el intendente.
Además, destacó el trabajo del equipo docente y de profesores de educación física, remarcando “la dedicación y el profesionalismo demostrado durante toda la colonia”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias