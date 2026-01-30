Cientos de niños, niñas y familiares participaron anoche del cierre de la Colonia de Vacaciones Municipal – Escuela de Verano 2026, en una jornada cargada de emoción, juegos y momentos compartidos.



El encuentro se desarrolló en el Predio del Prado Español, donde los presentes disfrutaron de música, baile y la proyección de un video con imágenes de las distintas actividades realizadas durante toda la temporada.



En ese marco, se entregaron obsequios a los chicos con mejor asistencia y se realizó un reconocimiento especial a los alumnos de 12 años que transitaron su último año dentro de la colonia.



Durante el acto, el intendente Norberto Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, agradecieron públicamente a los dirigentes de Sportsman y Studebaker por ceder sus instalaciones, y a las autoridades de la Escuela N°38 Domingo F. Sarmiento por el aporte de los cargos docentes para el desarrollo de la Escuela de Verano.



“Muchas gracias a todos los chicos que participaron de una nueva temporada, a las familias por seguir confiando en nuestro equipo de trabajo, a los clubes Sportsman y Studebaker por cedernos sus instalaciones y a la Escuela N°38”, expresó el intendente.

Además, destacó el trabajo del equipo docente y de profesores de educación física, remarcando “la dedicación y el profesionalismo demostrado durante toda la colonia”.