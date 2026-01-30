Hoy, cine de verano en Barrio FONAVI
La Municipalidad continúa con el ciclo de cine al aire libre y este viernes la función será en la Plaza Luis Lavelli, con entrada libre y gratuita.
Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026Villa Cañás30/01/2026SOFIA ZANOTTI
Cientos de niños, niñas y familiares participaron anoche del cierre de la Colonia de Vacaciones Municipal – Escuela de Verano 2026, en una jornada cargada de emoción, juegos y momentos compartidos.
El encuentro se desarrolló en el Predio del Prado Español, donde los presentes disfrutaron de música, baile y la proyección de un video con imágenes de las distintas actividades realizadas durante toda la temporada.
En ese marco, se entregaron obsequios a los chicos con mejor asistencia y se realizó un reconocimiento especial a los alumnos de 12 años que transitaron su último año dentro de la colonia.
Durante el acto, el intendente Norberto Gizzi y el director de Deportes, Leonardo Moyano, agradecieron públicamente a los dirigentes de Sportsman y Studebaker por ceder sus instalaciones, y a las autoridades de la Escuela N°38 Domingo F. Sarmiento por el aporte de los cargos docentes para el desarrollo de la Escuela de Verano.
“Muchas gracias a todos los chicos que participaron de una nueva temporada, a las familias por seguir confiando en nuestro equipo de trabajo, a los clubes Sportsman y Studebaker por cedernos sus instalaciones y a la Escuela N°38”, expresó el intendente.
Además, destacó el trabajo del equipo docente y de profesores de educación física, remarcando “la dedicación y el profesionalismo demostrado durante toda la colonia”.
El Municipio avanza con trabajos de mantenimiento vial entre avenida 64 y avenida 50 para mejorar la transitabilidad y la seguridad.
Niños y niñas participaron de una charla interactiva sobre cuidado del ambiente, reciclaje y las 3R, a cargo de referentes provinciales.
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se desarrollan sobre calle 54, entre 69 y 71, con el objetivo de mejorar el ordenamiento hídrico y la transitabilidad urbana.
Luego del receso por vacaciones, los jóvenes y adultos que integran el espacio municipal volvieron a la producción de sus tradicionales artículos.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
La aeronave se precipitó en una zona montañosa del departamento de Santander. Autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
El Millonario se impuso 2-0 en el Monumental con dos goles del colombiano y logró su segunda victoria en el Torneo Apertura. El Lobo terminó con nueve jugadores.
Bajo la lluvia y en tiempo agregado, el arquero Anatoly Trubin marcó el gol que selló el pase del Benfica y dejó al Real Madrid sin clasificación directa.
El griego pidió un cambio de aire tras 12 temporadas y el mercado NBA entra en ebullición.
Las charlas contractuales quedaron en pausa y crece el interés del fútbol saudí por una de las grandes figuras del equipo parisino.
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
El hecho ocurrió durante la noche del miércoles. La mujer estaba alterada, agredió a efectivos policiales y fue imputada por resistencia a la autoridad.