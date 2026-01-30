Jorge Macri reforzó su postura contra las ocupaciones ilegales
Con el objetivo de avanzar en la aprobación de la Reforma Laboral, una de las prioridades del presidente Javier Milei, el Gobierno nacional analiza introducir modificaciones parciales en el articulado del proyecto. Sin embargo, mantiene su negativa a revisar la reducción del Impuesto a las Ganancias, un punto cuestionado por varios gobernadores por su impacto en la recaudación provincial.
Según fuentes oficiales, el tema fue abordado en una reunión de la mesa chica realizada en la Casa Rosada, convocada de manera informal el jueves pasado. Allí se expusieron diferencias internas respecto de hasta dónde avanzar con las concesiones necesarias para garantizar respaldo legislativo.
“Los gobernadores están en contra de la baja de impuestos. Es un delirio, pero todavía no definimos”, señaló uno de los participantes del encuentro, que se desarrolló en oficinas del Ministerio del Interior. En este marco, el ministro Diego Santilli cumple un rol central al canalizar reclamos y ofrecer alternativas limitadas para sumar apoyos al oficialismo.
En la misma línea trabajan la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes negocian con legisladores aliados que expresaron reparos sobre el texto elaborado por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
La postura mayoritaria dentro del círculo cercano al Presidente es no ceder en la reducción de Ganancias para sociedades, pese a reconocer la necesidad de alcanzar consensos con las provincias. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa promoviendo el proyecto a través de reuniones y conversatorios destinados a despejar dudas, especialmente en sectores empresariales.
Por último, el jefe de Gabinete convocó a una nueva reunión de la mesa política para el próximo miércoles, tras el inicio de las sesiones extraordinarias. El encuentro se dará en la antesala del tratamiento legislativo previsto para el 11 de febrero.
