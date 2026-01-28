Un hombre de 32 años fue condenado a 15 años de prisión por abusar sexualmente de cinco niñas de su entorno familiar en la provincia de Santa Fe.

Se trata de Milton David Sotelo, quien cometió los abusos entre los años 2018 y 2023 en dos domicilios ubicados en el barrio Las Rosetas, dentro del departamento General Obligado. Según se estableció en la causa, los hechos ocurrieron en un contexto de convivencia y cercanía con las víctimas.

La investigación determinó que Sotelo abusó sexualmente de una sobrina propia y de tres hijas y una sobrina de su expareja, aprovechándose del vínculo familiar y de su rol como persona encargada del cuidado.

El proceso judicial se resolvió mediante un juicio abreviado, en el cual el imputado reconoció su responsabilidad penal. La sentencia fue dictada por la jueza Norma Senn, quien lo declaró culpable de múltiples delitos vinculados al abuso sexual, algunos de ellos agravados por la convivencia preexistente y la reiteración de los hechos.

La magistrada consideró especialmente grave el daño causado a las víctimas, todas menores de edad, y el abuso de poder y confianza ejercido por el condenado.