La Argentina atraviesa una transformación demográfica profunda que ya tiene consecuencias visibles en el sistema educativo. En la última década, la tasa de natalidad cayó un 40% y, según proyecciones oficiales, para el año 2030 habrá alrededor de 1,2 millones menos de alumnos en comparación con 2023.

El fenómeno fue analizado en el informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado”, elaborado por Argentinos por la Educación, a partir de datos de la Dirección Nacional de Población y del Relevamiento Anual de la Secretaría de Educación. El estudio advierte que el impacto será especialmente fuerte en el nivel primario, donde se proyecta una reducción del 27% de la matrícula en apenas cuatro años.

De mantenerse estable la cantidad de cargos docentes, el promedio nacional pasaría de 16 alumnos por docente a solo 12, una situación inédita para el sistema educativo argentino. Este escenario abre un debate central: si esta transformación puede convertirse en una oportunidad para mejorar los aprendizajes o si implicará riesgos estructurales para las escuelas.

El impacto no será homogéneo en todo el país. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentrará la mayor baja, con más de 510 mil alumnos menos hacia 2030. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con una caída proyectada del 34%, y Santa Fe, con casi 88 mil estudiantes menos. En términos relativos, las mayores reducciones se darán en Tierra del Fuego, Santa Cruz y CABA, donde la baja superará el 34%.

La composición de las aulas también cambiará de manera significativa. Los cursos con más de 25 alumnos tenderán a desaparecer, mientras que crecerá con fuerza la proporción de aulas pequeñas. Según el informe, los cursos con menos de 15 estudiantes pasarán del 4% al 22% del total, y aquellos de entre 15 y 19 alumnos se convertirán en la norma en muchas jurisdicciones.

Para algunos especialistas, este contexto representa una oportunidad histórica. Martín De Simone, especialista del Banco Mundial y coautor del informe, señaló que la caída de la natalidad permite “destinar más recursos por estudiante sin aumentar el gasto total”, siempre que esos recursos se orienten a políticas educativas con evidencia comprobada.

No obstante, también advirtió sobre los riesgos. “La inercia institucional y objetivos que no ponen el aprendizaje en el centro pueden hacer que esta oportunidad se desperdicie”, sostuvo. El informe estima que para 2030 el sistema necesitará 50 mil cursos menos y deberá reasignar más de 71 mil cargos docentes, lo que representa cerca del 15% del presupuesto educativo nacional actual.

El impacto será diferente entre los sectores público y privado. La investigadora del Conicet Cecilia Adrogué explicó que, mientras en las escuelas estatales los recursos no dependen directamente de la demanda, muchas instituciones privadas enfrentarán dificultades para sostener estructuras que quedarán sobredimensionadas con menos alumnos.

Frente a este panorama, los autores del estudio proponen reorganizar secciones con baja matrícula, reasignar docentes a tutorías personalizadas, extender la jornada escolar y fortalecer programas de apoyo académico y socioemocional. También sugieren redirigir recursos hacia infraestructura, materiales pedagógicos y evaluación docente, respetando los derechos laborales adquiridos.

Sin embargo, no todos coinciden en que menos alumnos por aula sea automáticamente mejor. La especialista en economía de la educación Leyre Sáenz Guillén advirtió que reducir el debate a esa consigna es “demasiado simplista”, y recordó que el aprendizaje entre pares también cumple un rol clave en la formación de los estudiantes.

El fenómeno alcanza incluso a la formación docente. Otro informe de Argentinos por la Educación indica que la matrícula en los institutos de formación cayó un 5% entre 2015 y 2024, con fuertes descensos en la Ciudad de Buenos Aires y el sur del país, lo que confirma que el sistema educativo, en todos sus niveles, ya comenzó a achicarse.