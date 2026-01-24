La jubilación mínima tendrá una nueva actualización en febrero de 2026, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmara el incremento mensual correspondiente a la inflación.

El ajuste será del 2,84%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, y alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales que paga el organismo.

Con este aumento, la jubilación mínima pasará a $359.219,42. En caso de confirmarse la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo ascenderá a $429.219,42 en febrero.

Este refuerzo sigue teniendo un impacto directo en jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos del sistema.

📌 Jubilaciones y pensiones con aumento en febrero 2026

Con la suba del 2,84%, los valores quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54

PUAM con bono: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $429.219,42

👶 AUH y asignaciones familiares

Las asignaciones sociales también se actualizan con el mismo porcentaje. Los nuevos valores serán:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71

AUH por discapacidad: $420.312,22

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52

Asignación por Embarazo: $121.818,42

Cabe recordar que la AUH se cobra en dos tramos:

80% mensual

20% anual, sujeto a la presentación de la libreta.

📅 ¿Cuándo se cobran los haberes?

El calendario oficial de pagos de febrero será publicado en los próximos días, aunque se mantendría el esquema habitual:

Jubilaciones y pensiones mínimas: desde la segunda semana del mes

Haberes superiores: desde la tercera semana

Fechas organizadas según la terminación del DNI

⚙️ Sistema de movilidad vigente

En 2026 continúa vigente el esquema establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó los aumentos trimestrales por actualizaciones mensuales según la inflación de dos meses previos, con el objetivo de reducir el atraso frente a la suba de precios.