El haber mínimo tendrá un aumento del 2,84% por inflación y, con bono, superará los $429 mil.País24/01/2026LORENA ACOSTA
La jubilación mínima tendrá una nueva actualización en febrero de 2026, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social confirmara el incremento mensual correspondiente a la inflación.
El ajuste será del 2,84%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025, y alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales que paga el organismo.
Con este aumento, la jubilación mínima pasará a $359.219,42. En caso de confirmarse la continuidad del bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo ascenderá a $429.219,42 en febrero.
Este refuerzo sigue teniendo un impacto directo en jubilados y pensionados que perciben los montos más bajos del sistema.
📌 Jubilaciones y pensiones con aumento en febrero 2026
Con la suba del 2,84%, los valores quedarán de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $359.219,42
Jubilación mínima con bono: $429.219,42
Jubilación máxima: $2.358.940,75
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54
PUAM con bono: $357.375,54
Pensiones no contributivas: $251.453,59
Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59
Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42
Pensión para madres de siete hijos con bono: $429.219,42
👶 AUH y asignaciones familiares
Las asignaciones sociales también se actualizan con el mismo porcentaje. Los nuevos valores serán:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71
AUH por discapacidad: $420.312,22
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $64.547,52
Asignación por Embarazo: $121.818,42
Cabe recordar que la AUH se cobra en dos tramos:
80% mensual
20% anual, sujeto a la presentación de la libreta.
📅 ¿Cuándo se cobran los haberes?
El calendario oficial de pagos de febrero será publicado en los próximos días, aunque se mantendría el esquema habitual:
Jubilaciones y pensiones mínimas: desde la segunda semana del mes
Haberes superiores: desde la tercera semana
Fechas organizadas según la terminación del DNI
⚙️ Sistema de movilidad vigente
En 2026 continúa vigente el esquema establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó los aumentos trimestrales por actualizaciones mensuales según la inflación de dos meses previos, con el objetivo de reducir el atraso frente a la suba de precios.
