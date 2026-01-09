Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut continúan fuera de control y mantienen en alerta a las autoridades. En las últimas horas, Vialidad Nacional habilitó nuevamente la circulación sobre la Ruta Nacional 40, aunque solicitó transitar con extrema precaución debido a la densa presencia de humo en varios sectores.

Durante la noche del jueves, el avance de las llamas obligó a interrumpir completamente el tránsito en distintos tramos cercanos a Epuyén, especialmente en zonas como el Puente Apablaza, las letras corpóreas y el balcón de la localidad. Imágenes y videos difundidos generaron preocupación entre vecinos y automovilistas.

Este viernes por la mañana, las autoridades confirmaron la reapertura del tramo Epuyén–El Hoyo, permitiendo la circulación de todo tipo de vehículos. No obstante, advirtieron que la visibilidad es reducida por el humo de los incendios y por la presencia constante de equipos de emergencia que trabajan en la zona.

En paralelo, más de 200 brigadistas provinciales y nacionales continúan combatiendo el fuego en distintos puntos de la cordillera chubutense. El operativo cuenta con apoyo de medios aéreos, bomberos voluntarios, personal de logística, fuerzas de seguridad y el Comando Unificado Regional de Manejo del Fuego.

Además, durante la tarde del jueves se realizó una evacuación preventiva de vecinos en el sector de La Angostura, como medida de resguardo ante el avance de las llamas. Las autoridades insisten en respetar las indicaciones del personal en ruta y evitar circular si no es estrictamente necesario.