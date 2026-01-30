Las tarifas de los servicios públicos registrarán nuevos aumentos a partir del 1° de febrero, en el marco de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno nacional con el objetivo de reducir los subsidios y darle previsibilidad al sistema energético.

El incremento más significativo se dará en el servicio de gas natural, con una suba promedio del 16,86% en todo el país. En tanto, la electricidad tendrá un aumento del 3,59% en las zonas abastecidas por Edenor y Edesur, según datos oficiales a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Desde el Ejecutivo explicaron que los ajustes responden a varios factores. Entre ellos se encuentran la cuota mensual de la Revisión Quinquenal Tarifaria, la aplicación de una fórmula de actualización basada en el IPIM y el IPC, y la implementación del nuevo esquema de subsidios denominado SEF.

Además, se definió la aplicación de un precio de gas unificado y fijo durante todo el año, lo que genera un incremento puntual en febrero, mes de bajo consumo. Según indicaron fuentes oficiales, esta medida busca evitar subas bruscas durante el invierno, cuando la demanda de gas es mayor.

En cuanto al impacto en los hogares, la Secretaría de Energía detalló que la categoría residencial más numerosa, R1, que representa el 42% de los usuarios (casi 4 millones), tendrá aumentos de hasta $3.000. Asimismo, uno de cada cinco usuarios registrará incrementos inferiores a $1.000.

Para las primeras cuatro categorías residenciales, que concentran el 70% de los usuarios, los aumentos promedio oscilarán entre $960 y $6.400. En el caso de los hogares con mayor nivel de consumo, que representan el 30% restante, los incrementos irán de $2.900 a $11.300, en promedio.