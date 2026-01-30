Revelan el trasfondo de la separación de Facundo Arana
Ángel de Brito habló de una fuerte interna familiar y de un episodio delicado que habría marcado el quiebre entre el actor y María Susini.
Espectáculos30/01/2026SOFIA ZANOTTI
La polémica entre Sabrina Rojas y Flor Vigna volvió a tomar fuerza tras el lanzamiento del tema La vara está baja, una canción que muchos interpretaron como un mensaje indirecto a Luciano Castro, ex pareja de ambas figuras del espectáculo.
Durante su participación en el programa Sálvese Quien Pueda, donde reemplaza a Yanina Latorre, Rojas no ahorró críticas y cuestionó la coherencia de Vigna frente a los medios. Según expresó, la cantante suele evitar referirse a Castro en entrevistas, pero al mismo tiempo alimenta el vínculo mediático al promocionar su música con referencias que remiten a esa relación.
“Vamos a poner en contexto: Flor Vigna, cantante, exnovia de Luciano Castro. Ella siempre reniega cada vez que le preguntamos por Luciano y ahora está vendiendo su tema con una remera que dice ‘Guapa sí, tarada no’”, lanzó Rojas, marcando la cercanía entre el estreno de la canción y la figura del actor.
La conductora aclaró que no cuestiona el arte como forma de catarsis personal y puso como ejemplo a otras artistas que transformaron experiencias personales en música. Sin embargo, remarcó que el problema aparece cuando se niega el vínculo en declaraciones públicas, pero se lo utiliza como parte de la estrategia promocional.
En ese sentido, sostuvo que es posible hacer canciones inspiradas en vivencias personales sin necesidad de señalar a un destinatario concreto, evitando así que el foco vuelva constantemente sobre una relación pasada. “Si no te gusta hablar de Luciano Castro, separate por completo y no hagas referencia”, afirmó.
Rojas también apuntó contra el uso de frases e imágenes asociadas al vínculo mediático entre Vigna y Castro, al considerar que ese tipo de recursos hace inevitable que la prensa vuelva a preguntar por la relación. La controversia se intensificó tras un posteo de Vigna en redes sociales, donde utilizó la frase “Guapa sí, tarada no” y acompañó el lanzamiento con un mensaje sobre mentiras, manipulación y aprendizaje personal.
Más allá del cruce televisivo, el episodio volvió a instalar en la agenda del espectáculo el debate sobre los límites entre lo artístico y lo íntimo, y el uso de la vida personal como parte de la promoción musical.
