Las cocinas de MasterChef Celebrity Argentina volvieron a ser escenario de un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante la emisión del programa de este martes, Evangelina Anderson y Ian Lucas protagonizaron un intercambio cargado de complicidad y risas.

La escena se dio mientras los participantes cocinaban en sus estaciones y Wanda Nara recorría el estudio con preguntas directas. En una charla previa, Anderson había coincidido con la conductora en que la soltería es una etapa disfrutable, lo que abrió la puerta a comentarios más personales.

Consultado sobre su visión del matrimonio, Ian Lucas aseguró que no cree en la lealtad, lo que generó la reacción de Evangelina, quien le preguntó cuánto había durado su relación más larga. Tras escuchar que fueron “dos años y medio”, la modelo opinó que era poco tiempo para sacar conclusiones.

El clima distendido llevó a Wanda Nara a ir al hueso con una pregunta sin rodeos: si se habían visto sin ropa. Lejos de esquivar el tema, Anderson respondió con humor y aclaró: “Él sube fotos sin ropa, así que sí lo vi”, desatando risas en el estudio.

Si bien el programa fue grabado semanas atrás y en paralelo circulan rumores que vinculan a la modelo con el cantante de cumbia Maxi “18 Kilates”, el ida y vuelta con Ian Lucas volvió a poner el foco en la química que se vio en pantalla.