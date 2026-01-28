Revelan el trasfondo de la separación de Facundo Arana
La modelo y el mediocampista fueron padres de su primera hija en común y celebran la llegada de Aitana junto a su familia ensamblada.Espectáculos28/01/2026SOFIA ZANOTTI
En las últimas horas nació Aitana, la hija de Cami Homs y del futbolista José Sosa, conocido como “El Principito”. La beba llegó al mundo con 40 semanas de gestación y, según indicaron desde el entorno familiar, tanto ella como su madre se encuentran en buen estado de salud.
Se trata de la primera hija en común de la pareja. No obstante, ambos ya son padres: Homs es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Rodrigo de Paul, mientras que Sosa es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas de su vínculo con Carolina Alurralde. De este modo, la llegada de Aitana consolida una familia ensamblada de cinco hijos.
Días antes del parto, la modelo había compartido en redes sociales la ansiedad por la espera, con un mensaje cargado de humor: “Llegando a las 40 semanas y esta niña sigue adentro de mi panza”, escribió en una de sus publicaciones.
La noticia fue celebrada por familiares, amigos y seguidores de la pareja, que hicieron llegar numerosos mensajes de felicitaciones y buenos deseos a través de las redes sociales.
