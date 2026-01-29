Evangelina Anderson y un momento picante en MasterChef
La modelo reconoció en pleno programa que vio a Ian Lucas sin ropa, en una charla descontracturada impulsada por Wanda Nara.
Ángel de Brito dio a conocer la lista de figuras que estarían en carpeta para ingresar al reality, que vuelve a la pantalla de Telefe en febrero.Espectáculos29/01/2026SOFIA ZANOTTI
Faltan pocas semanas para el regreso de Gran Hermano, que prepara una temporada especial bajo el nombre Edición Dorada, en el marco del 25° aniversario del formato. La nueva entrega combinará participantes anónimos, exjugadores y figuras del espectáculo.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el reality se estrenará el lunes 23 de febrero por la pantalla de Telefe y volverá a estar conducido por Santiago del Moro.
En las últimas horas, el periodista Ángel de Brito reveló una posible lista de famosos que estarían en evaluación para ingresar a la casa más famosa del país. Incluso, algunos de ellos ya habrían participado de sesiones fotográficas para las promociones oficiales.
No obstante, la panelista Pilar Smith aclaró que haber realizado las fotos no garantiza el ingreso definitivo al juego, ya que la producción aún estaría definiendo el elenco final.
Entre los nombres que trascendieron se encuentran:
Divina Gloria, actriz, cantante y humorista que alcanzó popularidad junto a Alberto Olmedo.
Alejandra Majluf, recordada por su paso por Clave de Sol y otros programas de los años 90.
Kennys Palacios, peluquero y maquillador, amigo cercano de Wanda Nara y figura habitual en contenidos digitales de Telefe.
Franco Poggio, modelo e influencer, conocido también por su vínculo con Lizardo Ponce.
Inés Lucero, ex participante de Survivor: Expedición Robinson 2024.
Emanuel Di Gioia, ex jugador de Gran Hermano 2011, recordado por su paso polémico por la casa.
Por ahora, la lista no es definitiva y la expectativa crece a medida que se acerca la fecha de estreno de una edición que promete dar que hablar.
