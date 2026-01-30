Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026
La Municipalidad continúa con el ciclo de cine al aire libre y este viernes la función será en la Plaza Luis Lavelli, con entrada libre y gratuita.Villa Cañás30/01/2026SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad, a través de la Dirección de Cultura y Educación, continúa desarrollando el ciclo de cine de verano en distintos barrios de la ciudad.
En este marco, hoy viernes 30 de enero se realizará una nueva función en la Plaza “Luis Lavelli” del Barrio FONAVI, donde se proyectará la película “Cómo entrenar a tu dragón”.
La actividad comenzará a las 20.30 horas y contará con entrada libre y gratuita, pensada para disfrutar en familia y al aire libre. Desde la organización recordaron que es importante que los vecinos lleven silla, banqueta, reposera o loneta para mayor comodidad.
El ciclo continuará durante febrero en diferentes espacios públicos, acercando propuestas culturales a distintos puntos de la ciudad.
CRONOGRAMA
Viernes 30 de enero: Cómo entrenar a tu dragón
Plaza “Luis Lavelli” – Barrio FONAVI
Jueves 19 de febrero: Mascotas al rescate
Plaza Malvinas Argentinas
Jueves 26 de febrero: Avatar 3
Predio del Prado Español
