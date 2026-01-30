La Municipalidad, a través de la Dirección de Cultura y Educación, continúa desarrollando el ciclo de cine de verano en distintos barrios de la ciudad.

En este marco, hoy viernes 30 de enero se realizará una nueva función en la Plaza “Luis Lavelli” del Barrio FONAVI, donde se proyectará la película “Cómo entrenar a tu dragón”.



La actividad comenzará a las 20.30 horas y contará con entrada libre y gratuita, pensada para disfrutar en familia y al aire libre. Desde la organización recordaron que es importante que los vecinos lleven silla, banqueta, reposera o loneta para mayor comodidad.

El ciclo continuará durante febrero en diferentes espacios públicos, acercando propuestas culturales a distintos puntos de la ciudad.

CRONOGRAMA

Viernes 30 de enero: Cómo entrenar a tu dragón

Plaza “Luis Lavelli” – Barrio FONAVI

Jueves 19 de febrero: Mascotas al rescate

Plaza Malvinas Argentinas

Jueves 26 de febrero: Avatar 3

Predio del Prado Español