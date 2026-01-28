La Municipalidad de Villa Cañás continúa ejecutando obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Programa de Obras Urbanas (POU).



En esta nueva etapa, los trabajos se concentran sobre calle 54, en el tramo comprendido entre calles 69 y 71. Como parte del procedimiento habitual, en primer lugar se realizó la colocación de los módulos correspondientes y posteriormente se avanzó con el relleno de hormigón.



Estas obras tienen como finalidad mejorar el ordenamiento hídrico de la zona, optimizar la circulación vehicular y peatonal, y fortalecer el desarrollo urbano de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron que este tipo de intervenciones no solo apuntan a mejorar la infraestructura vial, sino que también contribuyen al bienestar y a la calidad de vida de los vecinos, acompañando el crecimiento sostenido de Villa Cañás.