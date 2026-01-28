Comienza la Copa Ciudad de Villa Cañás 2026
El torneo organizado por la Municipalidad arranca el miércoles 4 de febrero con la participación de los tres clubes de la ciudad.
La Municipalidad de Villa Cañás continúa ejecutando obras de cordón cuneta en distintos sectores de la ciudad, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Programa de Obras Urbanas (POU).
En esta nueva etapa, los trabajos se concentran sobre calle 54, en el tramo comprendido entre calles 69 y 71. Como parte del procedimiento habitual, en primer lugar se realizó la colocación de los módulos correspondientes y posteriormente se avanzó con el relleno de hormigón.
Estas obras tienen como finalidad mejorar el ordenamiento hídrico de la zona, optimizar la circulación vehicular y peatonal, y fortalecer el desarrollo urbano de la ciudad.
Desde el Municipio destacaron que este tipo de intervenciones no solo apuntan a mejorar la infraestructura vial, sino que también contribuyen al bienestar y a la calidad de vida de los vecinos, acompañando el crecimiento sostenido de Villa Cañás.
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informó el esquema de retiro de residuos mayores, como escombros, ramas y restos de poda, con el objetivo de mantener la ciudad limpia, ordenada y cuidar el ambiente.
Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026
La Municipalidad continúa con el ciclo de cine al aire libre y este viernes la función será en la Plaza Luis Lavelli, con entrada libre y gratuita.
El Municipio avanza con trabajos de mantenimiento vial entre avenida 64 y avenida 50 para mejorar la transitabilidad y la seguridad.
Niños y niñas participaron de una charla interactiva sobre cuidado del ambiente, reciclaje y las 3R, a cargo de referentes provinciales.
Especialistas alertan que el dengue y las enfermedades respiratorias ya no respetan estaciones y llaman a reforzar la inmunización.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
Las sedes diplomáticas europeas y latinoamericanas actualizan protocolos de emergencia ante el deterioro económico y el escenario geopolítico en la isla.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
