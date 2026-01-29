La Municipalidad de Villa Cañás continúa desarrollando tareas de mantenimiento y mejorado de calles en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concentran en calle 71, en el tramo comprendido entre avenida 64 y avenida 50.



Las labores incluyen nivelación del terreno y colocación de piedras, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas que circulan diariamente por esta arteria.





Según se informó, el empedrado de este sector se ejecuta con recursos del Programa Provincial Brigadier, una herramienta que permite fortalecer la infraestructura vial urbana y dar respuesta a demandas históricas en materia de mejorado de calles.



Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento vial, que se desarrolla de manera progresiva en distintos puntos de Villa Cañás.

