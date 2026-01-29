Educación ambiental en la Colonia de Vacaciones
Niños y niñas participaron de una charla interactiva sobre cuidado del ambiente, reciclaje y las 3R, a cargo de referentes provinciales.
El Municipio avanza con trabajos de mantenimiento vial entre avenida 64 y avenida 50 para mejorar la transitabilidad y la seguridad.Villa Cañás29/01/2026SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás continúa desarrollando tareas de mantenimiento y mejorado de calles en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concentran en calle 71, en el tramo comprendido entre avenida 64 y avenida 50.
Las labores incluyen nivelación del terreno y colocación de piedras, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas que circulan diariamente por esta arteria.
Según se informó, el empedrado de este sector se ejecuta con recursos del Programa Provincial Brigadier, una herramienta que permite fortalecer la infraestructura vial urbana y dar respuesta a demandas históricas en materia de mejorado de calles.
Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento vial, que se desarrolla de manera progresiva en distintos puntos de Villa Cañás.
Niños y niñas participaron de una charla interactiva sobre cuidado del ambiente, reciclaje y las 3R, a cargo de referentes provinciales.
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se desarrollan sobre calle 54, entre 69 y 71, con el objetivo de mejorar el ordenamiento hídrico y la transitabilidad urbana.
Luego del receso por vacaciones, los jóvenes y adultos que integran el espacio municipal volvieron a la producción de sus tradicionales artículos.
El aporte corresponde al 20% de la recaudación de entradas del Balneario Municipal y supera los 2,9 millones de pesos.
El accidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de calles 55 y 54. Intervinieron bomberos, policía y servicios de emergencia.
El cruce entre Vélez y Talleres dejó un gesto que no pasó desapercibido: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse y luego respondieron con incomodidad en conferencia.
La Lepra apuntó contra Rosario Central por la controvertida consagración 2025 y hubo incidentes con Ignacio Malcorra durante el partido ante Independiente.
El delantero nigeriano de 24 años llega libre desde Eslovaquia y está a un paso de sumarse al Malevo del Bajo Flores.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
Vélez volvió a ganar, San Lorenzo sumó de a tres e Independiente empató ante Newell’s. Repasá el cronograma completo de la segunda jornada.
Una triple terapia abre una esperanza contra el cáncer de páncreas
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.