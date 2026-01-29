Mejorado y colocación de piedras en calle 71

El Municipio avanza con trabajos de mantenimiento vial entre avenida 64 y avenida 50 para mejorar la transitabilidad y la seguridad.

Villa Cañás29/01/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
622875814_1359600112874753_5017081424246700210_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=PITK

La Municipalidad de Villa Cañás continúa desarrollando tareas de mantenimiento y mejorado de calles en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se concentran en calle 71, en el tramo comprendido entre avenida 64 y avenida 50.

Las labores incluyen nivelación del terreno y colocación de piedras, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a vecinos y vecinas que circulan diariamente por esta arteria.

Según se informó, el empedrado de este sector se ejecuta con recursos del Programa Provincial Brigadier, una herramienta que permite fortalecer la infraestructura vial urbana y dar respuesta a demandas históricas en materia de mejorado de calles.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento vial, que se desarrolla de manera progresiva en distintos puntos de Villa Cañás.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias