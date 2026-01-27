Detienen a un hombre por vender cocaína bajo modalidad delivery
Un grave episodio de violencia de género se registró en la ciudad de Rufino durante la noche del lunes, cuando una mujer de 22 años denunció haber sido atacada por su pareja, lo que además derivó en una lesión para una de sus hijas.
Según información policial, el hecho ocurrió pasadas las 23:30 en la intersección de las calles Carballeira y Catamarca. La víctima dio aviso al Comando Radioeléctrico indicando que había sido agredida con un cuchillo por su pareja, un hombre de 31 años.
De acuerdo al relato brindado a los efectivos, la mujer se desplazaba en una motocicleta rumbo a la casa de su madre junto a sus hijas menores cuando fue alcanzada por el agresor, quien la habría desestabilizado, provocando la caída del rodado. Como consecuencia, una niña de 2 años golpeó su cabeza contra el pavimento.
Al arribar al lugar, el personal policial encontró al acusado reducido en el suelo por un vecino que intervino tras escuchar los pedidos de auxilio. En el sitio se secuestró un cuchillo que se encontraba tirado en la vía pública.
Se solicitó la presencia del SIES, cuyo personal trasladó tanto a la menor como a su madre al hospital local. La mujer presentaba una herida cortante en una mano, producida al intentar defenderse del ataque.
El hombre fue trasladado a la Comisaría Tercera luego de una revisión médica y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes.
