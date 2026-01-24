Durante 2025, los puertos de la provincia de Santa Fe alcanzaron niveles históricos de actividad, con fuertes incrementos en el movimiento de cargas, contenedores y servicios logísticos. Los resultados se dieron en terminales estratégicas bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo y reflejan una consolidación del sistema portuario provincial.

El crecimiento se apoya en la ubicación estratégica sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay y en la conectividad ferroviaria y vial, que permiten reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad de la producción regional tanto en exportaciones como en importaciones.

En este marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que los resultados “demuestran que, con gestión, planificación e inversión, los puertos santafesinos pueden ser competitivos y potenciar la inserción de la provincia en los mercados nacionales e internacionales”.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, subrayó que el fortalecimiento del sistema portuario “es clave para avanzar hacia una logística más eficiente, integrada y sostenible”.

Puerto por puerto

El Puerto de Rosario manipuló 3.570.924 toneladas durante 2025, lo que representó un crecimiento interanual del 63,1 %. Además, se movilizaron 85.175 TEU y operaron más de 240 buques, con fuerte protagonismo de las exportaciones agroindustriales. En diciembre, la Terminal Puerto Rosario alcanzó un récord histórico mensual con 10.491 TEU, un 109 % más que en el mismo mes de 2024.

El Puerto de Santa Fe movilizó 226.388 toneladas en el año, con un incremento cercano al 75 % interanual. La actividad se concentró en la terminal de agrograneles, con salidas fluviales que superaron las 90.000 toneladas y reforzaron el esquema logístico multimodal.

En tanto, la Terminal II del Puerto de Villa Constitución registró exportaciones por 278.322 toneladas, con una suba del 3 % interanual y un crecimiento acumulado del 340 % respecto de 2023.

Por último, el Puerto de Reconquista avanzó en su perfil como puerto de servicios y apoyo logístico. Durante 2025 se concretaron refacciones en astilleros, 81 operaciones vinculadas a servicios ganaderos y un crecimiento sostenido en guarderías náuticas, que alcanzaron las 1.200 embarcaciones.