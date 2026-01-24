Pullaro y Llaryora marcaron límites a Milei desde Cosquín
Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se mostraron abiertos a debatir una reforma laboral, pero rechazaron cualquier iniciativa que implique recortar derechos o afectar la coparticipación.
El sistema portuario de Santa Fe mostró un crecimiento histórico en cargas, contenedores y servicios, consolidándose como eje clave del comercio exterior regional.Santa Fe24/01/2026LORENA ACOSTA
Durante 2025, los puertos de la provincia de Santa Fe alcanzaron niveles históricos de actividad, con fuertes incrementos en el movimiento de cargas, contenedores y servicios logísticos. Los resultados se dieron en terminales estratégicas bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo y reflejan una consolidación del sistema portuario provincial.
El crecimiento se apoya en la ubicación estratégica sobre la Hidrovía Paraná–Paraguay y en la conectividad ferroviaria y vial, que permiten reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad de la producción regional tanto en exportaciones como en importaciones.
En este marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que los resultados “demuestran que, con gestión, planificación e inversión, los puertos santafesinos pueden ser competitivos y potenciar la inserción de la provincia en los mercados nacionales e internacionales”.
Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, subrayó que el fortalecimiento del sistema portuario “es clave para avanzar hacia una logística más eficiente, integrada y sostenible”.
Puerto por puerto
El Puerto de Rosario manipuló 3.570.924 toneladas durante 2025, lo que representó un crecimiento interanual del 63,1 %. Además, se movilizaron 85.175 TEU y operaron más de 240 buques, con fuerte protagonismo de las exportaciones agroindustriales. En diciembre, la Terminal Puerto Rosario alcanzó un récord histórico mensual con 10.491 TEU, un 109 % más que en el mismo mes de 2024.
El Puerto de Santa Fe movilizó 226.388 toneladas en el año, con un incremento cercano al 75 % interanual. La actividad se concentró en la terminal de agrograneles, con salidas fluviales que superaron las 90.000 toneladas y reforzaron el esquema logístico multimodal.
En tanto, la Terminal II del Puerto de Villa Constitución registró exportaciones por 278.322 toneladas, con una suba del 3 % interanual y un crecimiento acumulado del 340 % respecto de 2023.
Por último, el Puerto de Reconquista avanzó en su perfil como puerto de servicios y apoyo logístico. Durante 2025 se concretaron refacciones en astilleros, 81 operaciones vinculadas a servicios ganaderos y un crecimiento sostenido en guarderías náuticas, que alcanzaron las 1.200 embarcaciones.
Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se mostraron abiertos a debatir una reforma laboral, pero rechazaron cualquier iniciativa que implique recortar derechos o afectar la coparticipación.
El gobernador afirmó que 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo y destacó la inversión en seguridad y el rol de la Policía.
El Gobierno nacional redefinió los topes de consumo eléctrico subsidiado según zonas climáticas. La medida ya impacta en Santa Fe y podría generar aumentos en las facturas.
En la provincia, varios corredores clave presentan un deterioro severo que pone en riesgo la seguridad vial y la producción. Un informe técnico alerta por el abandono de la obra pública.
Mientras el gobierno muestra estadísticas positivas, crecen las bajas voluntarias en la Policía de Santa Fe. Salarios insuficientes, desarraigo y salud mental en riesgo marcan una crisis silenciosa.
Las licencias de conducir emitidas en la provincia pueden exhibirse desde la app Mi Santa Fe y son válidas ante controles de tránsito.
Tras rechazar a River y Boca y caerse su pase a Europa, el delantero podría regresar al equipo ante Talleres.
El extremo surgido en Vélez vuelve desde Estados Unidos y se suma al Canalla a préstamo por una temporada.
El delantero japonés ingresó en el triunfo ante Sarmiento y quedó en la historia del fútbol argentino.
El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó un penal vía VAR para Rosario Central que generó fuertes reclamos del conjunto cordobés.
El delantero de Cruzeiro abrió el marcador ante Atlético Mineiro y celebró de manera insólita tras recibir un vaso de cerveza desde la tribuna rival.
La Casa Rosada avanza con la reforma del IOSFA y la creación de una nueva Agencia de Seguridad Migratoria, mientras continúa la reestructuración del Gabinete con la salida de un funcionario de bajo perfil.
Este domingo se disputó la primera fecha del certamen provincial, con 20 encuentros jugados sin inconvenientes en distintos puntos de Santa Fe.
El foco se detectó en un hospital de Bengala Occidental y afecta a personal de salud. Una enfermera permanece en coma y se activaron medidas sanitarias de emergencia.