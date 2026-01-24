Pullaro y Llaryora marcaron límites a Milei desde Cosquín
Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se mostraron abiertos a debatir una reforma laboral, pero rechazaron cualquier iniciativa que implique recortar derechos o afectar la coparticipación.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este viernes la entrega de nuevas camionetas 0 km destinadas al patrullaje policial en la Unidad Regional X del departamento Iriondo. El acto se realizó en la ciudad de Cañada de Gómez.
Durante la actividad, Pullaro sostuvo que “2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en Santa Fe” y atribuyó los resultados al trabajo de la fuerza policial. “Esto es fruto del esfuerzo de cada hombre y cada mujer de la Policía, tanto quienes están en la calle como quienes toman decisiones operativas”, expresó.
En ese marco, el mandatario destacó la implementación de un plan de seguridad con método, inversión y coordinación entre distintas áreas del Estado. Además, valoró el trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público de la Acusación y la Secretaría de Inteligencia Criminal, lo que permitió optimizar recursos y mejorar la prevención del delito.
Pullaro remarcó que en los últimos dos años se incorporaron 720 camionetas nuevas y 3.600 vehículos para la fuerza. “Nunca nuestra Policía tuvo tantos móviles, equipamiento y armamento”, afirmó, y subrayó que la seguridad es una prioridad estratégica para el desarrollo de la provincia.
La jornada incluyó también una recorrida por obras que el municipio de Cañada de Gómez ejecuta con aportes provinciales, como trabajos de iluminación urbana, viviendas y proyectos viales. Además, el gobernador visitó la Escuela de Verano, donde se realizó una activación vinculada a los Juegos Suramericanos 2026.
Del acto participaron el intendente local Matías Chale; el senador por el departamento Iriondo, Hugo Rasetto; la diputada provincial Clara García; el jefe de Policía de la provincia, Luis Maldonado; y funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Las camionetas entregadas son Chevrolet Montana, completamente equipadas para tareas de patrullaje. En esta oportunidad se incorporaron ocho unidades en Cañada de Gómez, preparadas para operar tanto en zonas urbanas como rurales y en caminos de difícil acceso.
