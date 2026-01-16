El Patio Cañaseño tuvo una noche a puro rock y encuentro
La propuesta cultural y gastronómica volvió a convocar a familias y amigos en el Escudo de la Ciudad, con música en vivo y gran acompañamiento del público.
El hecho ocurrió en la tarde de hoy viernes en calle 56. La joven fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada al SAMCo local.Villa Cañás16/01/2026SOFIA ZANOTTI
En la tarde de hoy viernes, alrededor de las 18:07 horas, los servicios de emergencia intervinieron ante un accidente ocurrido en la vía pública, donde una menor de edad sufrió una caída tras perder el control de su bicicleta.
El episodio se registró en calle 56, entre 55 y 57. Al arribar al lugar, el personal constató que la paciente presentaba una laceración en el cuero cabelludo, sin pérdida de conocimiento.
En este marco, se procedió a la inmovilización preventiva de la menor, tarea que se realizó de manera coordinada entre el SIES 107 y EMCOFIR. Posteriormente, fue trasladada al SAMCo local para su evaluación médica y control.
En el operativo también intervino personal de la Policía, colaborando con la seguridad y el ordenamiento del tránsito en el sector.
Autoridades del Ministerio de Educación visitaron la Colonia Municipal y dialogaron con el intendente y el equipo de trabajo.
La propuesta comenzará el lunes 12 de enero en el Balneario Municipal y ofrecerá actividades físicas, recreativas y sociales para adultos mayores.
La tradicional celebración del 6 de enero reunió a familias, colonias de verano y autoridades en distintos puntos de la ciudad.
El intendente Norberto Gizzi oficializó la designación de la arquitecta, que reemplaza a Tamara Andreani y se suma al equipo de gobierno municipal.
Los procedimientos se realizaron en Villa Cañás y Santa Isabel. Hubo secuestro de elementos y un sospechoso aprehendido.
El festival comenzó con un desfile cultural, homenajes y una fuerte presencia de la comunidad isabelense.
La Justicia Federal homologó una probation por intermediación financiera ilegal y ordenó un aporte millonario para equipar centros de salud de Venado Tuerto.
En un gesto político inusual, el presidente de EE.UU. confirmó que María Corina Machado le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión en la Casa Blanca. La acción marca un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y la oposición venezolana.
El gobernador Maximiliano Pullaro firmó convenios para pavimento e iluminación LED, marcando un hecho histórico para la localidad.
El comercio funcionaba sin habilitación y en condiciones sanitarias deficientes. La intervención se realizó tras denuncias anónimas de vecinos.
La pareja mostró un momento íntimo de sus vacaciones en la ciudad natal, a días de volver a Miami para retomar la actividad deportiva.
La divisa oficial cayó por cuarto día consecutivo y se ubicó en $1.455 en el Banco Nación, mientras que el mayorista tocó un piso que no se veía desde noviembre.
La obra mejora la conectividad, acompaña al sector productivo y pone en valor uno de los espacios más representativos de la localidad.