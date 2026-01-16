En la tarde de hoy viernes, alrededor de las 18:07 horas, los servicios de emergencia intervinieron ante un accidente ocurrido en la vía pública, donde una menor de edad sufrió una caída tras perder el control de su bicicleta.

El episodio se registró en calle 56, entre 55 y 57. Al arribar al lugar, el personal constató que la paciente presentaba una laceración en el cuero cabelludo, sin pérdida de conocimiento.

En este marco, se procedió a la inmovilización preventiva de la menor, tarea que se realizó de manera coordinada entre el SIES 107 y EMCOFIR. Posteriormente, fue trasladada al SAMCo local para su evaluación médica y control.

En el operativo también intervino personal de la Policía, colaborando con la seguridad y el ordenamiento del tránsito en el sector.