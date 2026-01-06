El Gobierno de Santa Fe realizó este lunes en la ciudad de Reconquista la entrega de 18 camionetas 0 km destinadas a la Unidad Regional IX de la Policía de la Provincia de Santa Fe, correspondientes al departamento General Obligado.

El acto fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien destacó que la inversión en seguridad es una prioridad central para la gestión provincial. Las unidades entregadas son Chevrolet Montana, completamente equipadas para tareas de patrullaje urbano y rural, adquiridas mediante licitación pública.

Durante su discurso, el ministro subrayó que estas incorporaciones son posibles gracias a una administración ordenada de los recursos provinciales. En ese sentido, recordó que el Gobierno santafesino adquirió 720 camionetas y realizó una inversión de 32.000 millones de pesos, dentro del marco de la Ley de Emergencia en Seguridad.

Además, Cococcioni señaló que, en los últimos dos años, se entregaron 2.690 móviles policiales entre autos, camionetas, motocicletas y minibuses, junto a un plan de obras en seguridad pública y en infraestructura penitenciaria que calificó como inédito en la provincia.

“La seguridad es la cosa más importante para nuestra ciudadanía y, por ende, para nuestro Gobierno. Todos los recursos que haya que poner en seguridad no van a ser escatimados”, afirmó.

En este marco, el funcionario explicó que la distribución de los móviles responde a criterios estratégicos y no al azar. Como ejemplo, indicó que en Reconquista hay un promedio de 14 patrulleros en calle durante las 24 horas, lo que permitió una reducción de delitos violentos y contra la propiedad.

Cococcioni también remarcó la decisión política de fortalecer las facultades operativas e investigativas de la policía y del Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de consolidar un sistema penal más eficiente. En ese sentido, adelantó que en los próximos meses comenzará una primera etapa de inauguraciones de obras penitenciarias, que permitirá eliminar la presencia de detenidos en comisarías del centro-norte provincial, liberando recursos policiales para el patrullaje permanente.

Por su parte, el jefe de la Policía de la Provincia, Luis Maldonado, sostuvo que los nuevos móviles permitirán mejorar los tiempos de respuesta y reforzar la presencia policial tanto en zonas urbanas como rurales y comerciales, fortaleciendo el vínculo con la comunidad.

Las camionetas cuentan con tracción 4x2, paragolpes reforzados, rejas de protección para luminarias, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores, lo que las convierte en una herramienta clave para patrullar caminos rurales y zonas de difícil acceso.

Del acto participaron autoridades provinciales, municipales, judiciales y policiales, entre ellas la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el juez federal Aldo Alurralde; funcionarios locales de Reconquista y Avellaneda; y la cúpula de la Unidad Regional IX.