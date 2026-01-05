Santa Fe refuerza controles a camiones con sanciones más duras
El Gobierno provincial comenzó operativos móviles de pesaje en rutas clave para proteger la infraestructura vial y reducir el deterioro causado por el exceso de carga.
La provincia encabeza las exportaciones lácteas del país con un aumento del 19% y consolida un modelo productivo con más infraestructura, energía y sustentabilidad.Santa Fe05/01/2026LORENA ACOSTA
La lechería santafesina atraviesa un momento de crecimiento sostenido, con un incremento interanual de la producción de leche que se ubica entre el 12 y el 13 %, acompañado por una fuerte expansión de las exportaciones.
Según datos oficiales, a nivel nacional las ventas externas del sector lácteo crecieron un 19 %, con Santa Fe a la cabeza, concentrando cerca del 50 % del total exportado por el país. Este desempeño posiciona a la provincia como líder indiscutida del sector.
Este avance se apoya en una estrategia integral impulsada por el Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini. Las políticas apuntan a fortalecer la infraestructura productiva, mejorar el acceso a la energía y acompañar a las industrias en su inserción en los mercados internacionales.
En este marco, se destacó la implementación del Fondo de Electrificación Rural (FER), que permitió conectar a más de 50 tambos a la energía trifásica, mejorando la eficiencia y competitividad del sistema productivo. Además, el programa Genera registra una alta demanda por parte de productores ubicados en zonas con cercanía a líneas troncales, y ya concretó su primera entrega a un tambo santafesino.
A estas acciones se suman las obras realizadas a través del programa Caminos Productivos, que mejoran la logística y el traslado de la materia prima en áreas de alta producción láctea, y el programa Prosumidores 4.0, que permite importantes ahorros energéticos mediante el uso de energías renovables.
En paralelo, la Provincia avanza en la implementación de buenas prácticas productivas, con el objetivo de promover una lechería sustentable, que mejore no solo la productividad, sino también las condiciones laborales y la gestión integral de las unidades productivas.
Al respecto, el director provincial de Lechería, Carlos De Lorenzi, aseguró que “la lechería va a crecer en la medida en que logremos exportar más”, y remarcó que el Estado acompaña a las industrias con gestiones para certificaciones ante Senasa, rondas de negocios, acompañamiento técnico y misiones comerciales.
Finalmente, desde el Ministerio destacaron el acompañamiento permanente a empresas del sector que atraviesan situaciones particulares, con acceso a financiamiento, vínculos productivos y gestiones con potenciales inversores para sostener la actividad y el empleo.
El Gobierno provincial comenzó operativos móviles de pesaje en rutas clave para proteger la infraestructura vial y reducir el deterioro causado por el exceso de carga.
La Provincia entregó 18 camionetas 0 km a la Unidad Regional IX de la Policía en Reconquista, en el marco del plan de fortalecimiento de la seguridad pública.
La obra alcanza el 85 % de avance y mejora la circulación hacia el norte de Rosario y la zona portuaria. Ese día se licitará un nuevo tramo.
La provincia cerró 2025 con 204 homicidios y consolidó los niveles más bajos del siglo, con una marcada caída de los delitos ligados al crimen organizado y el uso de armas de fuego.
La provincia encabeza el ranking nacional de juicios por riesgos del trabajo y vuelve a instalarse el debate sobre la necesidad de modernizar el sistema laboral sin afectar derechos.
La reapertura de la terminal aérea se concretó con un operativo clave de donación de órganos que permitirá salvar al menos seis vidas.
El gobierno chino expresó su “grave preocupación” por la captura del presidente venezolano y su esposa, cuestionó la operación militar de Estados Unidos y pidió resolver la crisis por la vía diplomática.
El Balneario El Edén sumó una obra histórica que posiciona a la ciudad como polo turístico regional.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que su país necesita acceso pleno a los recursos venezolanos, especialmente al petróleo, y aseguró que Washington “está a cargo” de la situación.
El líder venezolano fue llevado a un tribunal federal para la lectura formal de cargos por narcotráfico y terrorismo.
El presidente de Estados Unidos afirmó que la isla atraviesa una crisis terminal y que la falta de petróleo venezolano agravará su situación económica.
El mandatario venezolano negó los cargos por narcotráfico y terrorismo en su primera audiencia en Nueva York. El proceso continuará en marzo.
Un vecino fue sorprendido por dos delincuentes dentro de su casa durante la madrugada. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo policial.
La Casa Rosada intensifica gestiones diplomáticas con Washington tras la captura de Maduro, mientras crece la expectativa por la liberación del gendarme argentino.