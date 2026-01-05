La lechería santafesina atraviesa un momento de crecimiento sostenido, con un incremento interanual de la producción de leche que se ubica entre el 12 y el 13 %, acompañado por una fuerte expansión de las exportaciones.

Según datos oficiales, a nivel nacional las ventas externas del sector lácteo crecieron un 19 %, con Santa Fe a la cabeza, concentrando cerca del 50 % del total exportado por el país. Este desempeño posiciona a la provincia como líder indiscutida del sector.

Este avance se apoya en una estrategia integral impulsada por el Gobierno provincial, encabezado por Maximiliano Pullaro, junto al Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Gustavo Puccini. Las políticas apuntan a fortalecer la infraestructura productiva, mejorar el acceso a la energía y acompañar a las industrias en su inserción en los mercados internacionales.

En este marco, se destacó la implementación del Fondo de Electrificación Rural (FER), que permitió conectar a más de 50 tambos a la energía trifásica, mejorando la eficiencia y competitividad del sistema productivo. Además, el programa Genera registra una alta demanda por parte de productores ubicados en zonas con cercanía a líneas troncales, y ya concretó su primera entrega a un tambo santafesino.

A estas acciones se suman las obras realizadas a través del programa Caminos Productivos, que mejoran la logística y el traslado de la materia prima en áreas de alta producción láctea, y el programa Prosumidores 4.0, que permite importantes ahorros energéticos mediante el uso de energías renovables.

En paralelo, la Provincia avanza en la implementación de buenas prácticas productivas, con el objetivo de promover una lechería sustentable, que mejore no solo la productividad, sino también las condiciones laborales y la gestión integral de las unidades productivas.

Al respecto, el director provincial de Lechería, Carlos De Lorenzi, aseguró que “la lechería va a crecer en la medida en que logremos exportar más”, y remarcó que el Estado acompaña a las industrias con gestiones para certificaciones ante Senasa, rondas de negocios, acompañamiento técnico y misiones comerciales.

Finalmente, desde el Ministerio destacaron el acompañamiento permanente a empresas del sector que atraviesan situaciones particulares, con acceso a financiamiento, vínculos productivos y gestiones con potenciales inversores para sostener la actividad y el empleo.