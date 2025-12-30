Los jefes de equipo de la Fórmula 1 volvieron a realizar su tradicional ranking anual de pilotos y, una vez más, Max Verstappen fue elegido como el mejor de la temporada, a pesar de no haberse consagrado campeón del mundo.

El neerlandés, referente de Red Bull, fue valorado por su regularidad y solidez a lo largo del calendario, especialmente en el tramo final, donde logró seis victorias en los últimos nueve Grandes Premios. Su rendimiento sostenido le permitió imponerse en esta votación técnica por sobre el campeón del año, Lando Norris.

Norris, quien cerró la temporada con siete triunfos y aseguró el título mundial, quedó en el segundo lugar del ranking. El sistema de votación replicó el esquema tradicional de puntos de la categoría, aunque cada jefe técnico elaboró su lista de manera confidencial, priorizando el rendimiento individual más allá de los resultados finales.

El tercer puesto fue para Oscar Piastri, protagonista de una primera mitad de año muy destacada que lo mantuvo como candidato al campeonato durante varias fechas. El australiano logró avanzar una posición respecto al ranking del año anterior.

Detrás del tridente principal se ubicó George Russell, quien subió dos lugares gracias a una temporada consistente con Mercedes, que incluyó dos victorias y varios podios. El salto más significativo lo dio Fernando Alonso, que pasó del noveno al quinto puesto, respaldado por su experiencia y su capacidad para maximizar un Aston Martin irregular.

En el sexto lugar apareció Carlos Sainz, tras un cierre de año positivo con Williams, mientras que Charles Leclerc descendió al séptimo escalón luego de una campaña sin victorias.

El ranking también dejó lugar para la nueva generación. Oliver Bearman fue la gran revelación al ubicarse octavo, convirtiéndose en el debutante mejor posicionado. En tanto, Isack Hadjar finalizó noveno tras su temporada en Racing Bulls y su posterior confirmación como piloto de Red Bull para 2026.

El top 10 se completó con Nico Hülkenberg, quien logró su primer podio en la categoría durante el Gran Premio de Silverstone, un hito que fue especialmente valorado por los técnicos.

De la votación participaron ocho escuderías: McLaren, Mercedes, Williams, Haas, Racing Bulls, Sauber, Alpine y Aston Martin. Red Bull y Ferrari no enviaron sus votos, un dato que condiciona la representatividad general del listado, aunque el ranking mantiene su prestigio por reflejar una mirada estrictamente técnica sobre el rendimiento real en pista.